5 porad dla programistów na udaną rozmowę kwalifikacyjną

Oto kilka wskazówek dla pracowników IT, wybierających się na rozmowę kwalifikacyjną do wymarzonego pracodawcy - są to subiektywne porady, które wynikają z doświadczenia oraz przeprowadzonych rozmów z pracownikami sektora R&D (od ang. research and development).

<01/> Zadbaj o swój front-end

3 minuty - tyle trwa efekt pierwszego wrażenia. Co więcej w pierwszych kilkunastu sekundach następuje podświadoma ocena człowieka. Schludny wygląd, pewny uścisk dłoni, wyraźne przedstawienie się to elementy kluczowe, na które warto zwrócić uwagę. Jeśli nie aplikujesz na kierownicze stanowisko nie musisz ubierać garnituru. W dobrym tonie będzie jednak marynarka i/lub koszula bez krawatu w połączeniu z eleganckimi spodniami. W ten sposób wyrażasz swój szacunek do rozmówcy i przyszłego miejsca pracy. Warto jednak pamiętać, że kwestia ubioru zależy od miejsca do jakiego aplikujesz. Niekiedy aplikując do małych startupów wystarczy koszulka polo i estetyczne dżinsy - o ile nie jest to firma realizująca poważne projekty rządowe czy bankowe.

<02/> Daj się odkodować i dostosuj swój język do odbiorcy

Podczas rozmowy przyszły programista z pewnością usłyszy pytanie o zrealizowane projekty. Zamiast mówić o tym w jaki sposób napisałeś dany program, skup się na efektach. Rekruterzy to często osoby, które mają jedynie powierzchowne pojęcie o IT. Zamiast opowiadać o szczegółach technicznych powiedz, że stworzyłeś aplikację, która pomogła np. tysiącom kierowców. Oczywiście warto opowiedzieć jakie narzędzia i technologie wykorzystałeś do zrealizowania danego zadania, ale nie wdawaj się w szczegóły. Dzięki temu będziesz lepiej zrozumiany, a co za tym idzie również lepiej zapamiętany.

<03/> Pochwal się jakimi językami władasz

W tym przypadku nie chodzi o języki obce (o ile nie wymaga tego rekrutacja), ale języki programowania. Jeśli potrafisz programować w jednym języku np. Java - powiedz, że spośród wszystkich języków akurat w nim jesteś najlepszy. Warto również wspomnieć, że uczysz się kolejnego języka, nawet jeśli jesteś dopiero na etapie podstaw. Dla rekrutera to znak, że jesteś ambitny i chłonny wiedzy.

<04/> Dokładnie przeanalizuj ogłoszenie

Przed rozmową zastanów się nad tym jakie hipotetycznie pytania może zadać rekruter. W tym celu przeanalizuj ogłoszenie - często w wymaganiach znajdziesz podpowiedź i sugestie w jakim kierunku warto się przygotować. Pytania mogą również zależeć od stanowiska, na które aplikujesz. Jeśli chcesz zostać programistą C/C++, Java, C# to przygotuj się z algorytmów i struktury danych, wzorców projektowych czy wielowątkowości. Natomiast aplikując na stanowisko programisty front-end’u przećwicz zagadnienia związane z JavaScript, CSS i HTML. Jeśli masz już za sobą duże doświadczenie w programowaniu zastanów się jakie zagadnienia mogłyby Cię zaskoczyć. Im lepiej będziesz przygotowany, tym pewniej będziesz się czuł na rozmowie.

<05/> Przygotuj portfolio

Dobrze przygotowane portfolio to „kropka nad i” w procesie rekrutacyjnym. Niekiedy może ono nawet zaważyć o ostatecznej decyzji o zatrudnieniu.

Elżbieta Lehmann z firmy Surge Cloud uważa, że może być ono przygotowane w formie tradycyjnego dokumentu np. prezentacji lub w postaci bardziej kreatywnej, chociażby strony internetowej czy nawet aplikacji. Powinny się w nim zawierać takie elementy jak: krótka prezentacja kandydata oraz jego najlepszych prac i projektów. Ciekawym przykładem może być pokazanie rozwoju kandydata na podstawie realizowanych przez niego zadań oraz ukazanie ich w schemacie: jakie było zadanie, jak zostało rozwiązane i jakie były tego efekty.

Źródło: Surge Cloud