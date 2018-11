5 porad bezpieczeństwa na czas Black Friday i Cyber Monday

Jak wynika z raportu Awin, ponad 30% zeszłorocznych zakupów online było wykonywanych za pomocą urządzeń mobilnych. Co ciekawe, średnia wartość koszyka zakupów dokonywanych podczas ubiegłorocznej listopadowej gorączki wyprzedaży (wśród badanej grupy internautów z 15 krajów) wynosiła blisko 480 złotych. Badania TNS z kolei prognozują, że Polacy wydadzą w tym roku średnio 340 złotych. Takie kwoty sprawiają, że nie tylko sprzedawcy zacierają ręce z zachwytu, ale również cyberprzestępcy, którzy w Black Friday i Cyber Monday upatrują szansę na szybki zarobek. W jaki sposób uchronić się przed oszustwami, które mogą zamienić szybkie, mobilne płatności w zakupową porażkę?

1. Zabezpiecz swój smartfon

Zanim zdecydujesz się na zakupy za pomocą dedykowanych aplikacji zakupowych, zweryfikuj ich pochodzenie w sklepie Google Play lub App Store. Sprawdź ocenę, liczbę pobrań oraz komentarze użytkowników, zanim zainstalujesz daną aplikację. Jeżeli w Google Play pojawiły się aktualne, negatywne opinie, lepiej nie pobieraj takiej aplikacji – może okazać się fałszywa i zainfekować Twój smartfon złośliwym oprogramowaniem. Dla pewności zadbaj o aktualizację oprogramowania telefonu oraz oprogramowania antywirusowego, które posiada funkcję ochrony przed atakami phishingowymi.

2. Kupuj w sprawdzonych i bezpiecznych sklepach internetowych

Płatności poprzez mobilną przeglądarkę mogą być w równym stopniu narażone na ataki cyberprzestępców, co płatności internetowe wykonywane przy pomocy komputera. Przed zakupem sprawdź historię sklepu, w którym chcesz dokonać zakupu (czy sklep jest obecny na rynku wystarczającą ilość czasu, czy ma pozytywne opinie, regulamin i politykę prywatności). Skontroluj, czy serwis, w którym chcesz kupić produkt w atrakcyjnej cenie, wykorzystuje protokół szyfrujący https, certyfikat SSL (zabezpiecza dane wprowadzane w sklepie internetowym przed przechwyceniem). W razie wątpliwości zrezygnuj z zakupu lub wybierz inny sprawdzony sklep.

3. Nie daj się nabrać na maile o promocjach

Wielu cyberprzestępców wykorzystuje święta oraz ważne wydarzenia takie jak Mundial, czy właśnie Black Friday do realizacji ataków phishingowych. Ich celem jest zwabić nieostrożnego internautę do serwisu WWW, który z pozoru wygląda jak witryna popularnego sklepu. W rzeczywistości służy tylko do wyłudzania pieniędzy. W wabieniu pomagają również banery informujące o ekstremalnych promocjach, które w rzeczywistości kierują do kontrolowanych przez cyberprzestępców serwisów. Takie triki oszuści dodają także pod postacią reklam lub linków do rzekomych promocji zamieszczanych w komentarzach lub na zakupowych forach.

4. Przezorny zawsze zabezpieczony

Podczas zakładania konta w sklepie internetowym ustaw silne hasło złożone z kombinacji dużych i małych liter, cyfr, a także znaków specjalnych. Jeśli podpiąłeś do konta w fałszywym sklepie internetowym swoją kartę debetową lub kredytową, możesz stracić pieniądze za zakupy, których nigdy nie dokonałeś. Jeśli chcesz płacić w sieci kartą, rozważ skorzystanie z karty prepaidowej. W wypadku jej kradzieży, stracisz tylko środki, którymi ją zasiliłeś.

5. Uważaj na publiczne sieci Wi-Fi

Dokonuj zakupów za pośrednictwem domowej, szyfrowanej sieci Wi-Fi. Unikaj publicznych hotspotów, które mogą być kontrolowane przez cyberprzestępców, wykorzystujących witryny, podszywające się pod strony prawdziwych sklepów.

Autor: Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń z ESET