5 najważniejszych elementów mobile marketingu w 2018 roku

Na naszych oczach świat smartfonów i tabletów oraz opartego na nich marketingu mobilnego integruje się ze “starymi mediami”. Eksperci z SMSAPI zauważają, że najciekawszych przykładów należy szukać właśnie na styku tych sfer. Oto 5 trendów w komunikacji mobilnej, które ich zdaniem warto śledzić także w kolejnym roku.

1. Serwisy i usługi mobile first

Web designerzy przestali już wtórnie dostosowywać wygląd serwisów internetowych do urządzeń mobilnych. Oba kanały projektowane są równolegle albo nawet dając stronom mobilnym pierwszeństwo. Zjawisko “mobile first” dotyczy nie tylko interfejsu użytkownika, ale także samej natury usług związanych z siecią i wpływa na modele biznesowe startupów.

Andrzej Ogonowski z firmy SMSAPI zauważa, że na desktopie “rozruch” nowych usług wspierany był przez e-mail. To usługa, którą większość osób kojarzy głównie z komputerami. Dla telefonów natywną technologią jest SMS, więc jego rola, np. jako wiadomości potwierdzającej rejestrację nowego użytkownika, rośnie i będzie rosła. Wyjście do galerii handlowej często odbywa się ze smartfonem w ręce, za pomocą którego porównujemy oferty i szukamy opinii. Telefon jest też wygodnym nośnikiem kodów rabatowych czy otwartych stron internetowych z interesującą nas ofertą.

2. Pogawędki z chatbotami

Chyba nikt już nie dziwi się, gdy marka “odpisuje” na jego mailowe czy social mediowe zapytanie w kilka sekund po wysłaniu wiadomości. Przyzwyczailiśmy się, że na pierwszej linii obsługi klienta firma wystawia bota, który z zaprogramowaną uprzejmością dziękuje za kontakt i obiecuje niezwłocznie zająć się sprawą.

Ostatnich kilkanaście miesięcy przyniosło także wzrost wdrożeń bardziej zaawansowanych algorytmów. Nie tylko odpowiadają na najczęściej zadawane pytania, wspierają procesy rekrutacyjne i poznają preferencje zakupowe potencjalnych klientów, ale przede wszystkim skracają i porządkują listę czynności, które będzie musiał wykonać konsultant. Na boty najłatwiej natknąć się poprzez komunikatory, choć na spotkanie z nimi pozwalają też SMS-y zgodne z technologią LINK Conversations. Dzięki umieszczonym w nich linkom przenoszą użytkownika do specjalnego czatu, gdzie bot zarezerwuje wizytę w restauracji, określi preferencje zbliżającego się pobytu w hotelu czy oceni poziom zadowolenia z obsługi klienta w punkcie sprzedaży. Takie rozwiązania, oparte o conversational messaging to krok w kierunku wygodniejszego i skuteczniejszego marketingu mobilnego.

3. Płatności mobilne

W 2018 liczba Polaków płacących mobilnie przekroczyła milion, a wysokie tempo wzrostu wskazuje, że za kilka lat telefon stanie się równie naturalną metodą płacenia co karta kredytowa. Przyjęły się również takie formy jak płatność SMS-em w zamian za otrzymanie kodu do subskrypcji serwisu czy zakupy wewnątrz aplikacji, które doliczane są po prostu do rachunku telefonicznego.

4. Dłuższy czas spędzony z urządzeniami mobilnymi

Z danych firmy Gemius wynika, że 2018 był dla polskich marketerów tym wyczekiwanym od zarania dziejów Rokiem Mobile. Telefon stał się wreszcie urządzeniem, z którego korzystamy do przeglądania internetu częściej niż z komputera. Podobnie jest na całym świecie, gdzie liczba użytkowników internetu mobilnego szybko rośnie, mimo że wciąż dużo czasu spędzamy przy stacjonarnych komputerach.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

“Co to jest RODO?” to jedno w najpopularniejszych pytań zadawanych wyszukiwarce Google w 2018. Wejście w życie unijnych regulacji, a szczególnie związane z nim liczne dyskusje na temat prywatności w sieci symbolicznie zakończyły etap beztroskiej ekspansji internetu. Maja Wiśniewska z SMSAPI twierdzi, że samo wejście RODO nie wywróciło może do góry nogami marketingu mobilnego w Polsce, ale wiele osób po raz pierwszy zastanowiło się, co i komu udostępnia (również przy zastosowaniu urządzeń mobilnych). Przypomnieliśmy też sobie, w jakich serwisach zostawiliśmy kiedyś swoje dane osobowe, wzmocniliśmy swoje hasła i poziom zabezpieczeń.

Źródło: SMSAPI