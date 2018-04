5 najważniejszych cech komputera do montażu wideo i obróbki foto

Mocny procesor

Najważniejszy podzespół komputera do pracy z grafiką i wideo to bez wątpliwości procesor. Jest on odpowiedzialny za obsługę wszelkich zadań obliczeniowych. Tym samym, to od niego zależy jak szybko zostaną wykonane procesy związane z edycją grafiki czy konwersją plików. Kupując komputer do profesjonalnych zastosowań nie warto oszczędzać na procesorze, mimo że stanowi on znaczną część ceny zestawu. Jego ewentualna wymiana na lepszy model może w przyszłości okazać się problematyczna i kosztowna.

Wybierając procesor w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę liczbę rdzeni i wątków oraz taktowanie. W najnowszych seriach urządzeń najbardziej optymalne pod względem wydajności będą modele z sześcioma i ośmioma rdzeniami oraz odpowiednio 12 i 16 wątkami.

Duża ilość pamięci RAM

Ilość i prędkość pamięci operacyjnej bezpośrednio wpływa na efektywność pracy na komputerze. Element ten znalazł się na naszej liście poniżej procesora głównie ze względu na to, że jego cena jest dużo niższa, a nowe kości RAM możemy bez problemu dokupić i wymienić w razie potrzeby. Minimum zalecanym do obsługi większości programów graficznych jest 8 GB RAM. Jednak dla zapewnienia sprawnej pracy warto już na start zamontować dwukrotnie więcej. Bardziej zaawansowane zastosowania, szczególnie montaż wideo i grafika 3D wymagają już zainwestowania w większą ilość RAM-u. Optymalne będzie 32 GB, jednak nawet 64 GB się nie zmarnują. Drugim ważnym parametrem po wielkości jest taktowanie. Pod tym względem warto wybierać modele o wyższej częstotliwości pracy. Najszybsze modele z taktowaniem powyżej 3000 MHz powinny spełnić wszystkie wymagania.

Szybkie dyski SSD

Choć dyski znalazły się dopiero na trzeciej pozycji w naszym zestawieniu to nie można bagatelizować ich znaczenia. Służą one jedynie do magazynowania danych, ale mają ogromny wpływ na tempo i komfort pracy. Prędkość zapisu i odczytu danych przekłada się na czas kompresji plików, szybkość ich przenoszenia, zapisywania czy otwierania.

W stacjach roboczych niemal konieczne jest stosowanie dysków SSD. Są one znacznie szybsze od dysków magnetycznych, ale niestety także droższe. Dodatkowo gwarantują zdecydowanie wyższy poziom wytrzymałości, a tym samym ochrony danych. Ich konstrukcja nie posiada ruchomych elementów w odróżnieniu od dysków HDD, więc są bardziej odporne na upadki i uszkodzenia mechaniczne.

Najbardziej powszechnym rozwiązaniem, które pozwala zoptymalizować wydajność i koszt jest połączenie w jednym zestawie obu rodzajów pamięci. Dysk systemowy powinien być w technologii SSD, wystarczającą pojemnością będzie około 256 GB. Kolejny nośnik SSD przeznaczony na pliki, na których obecnie pracujemy musi być większy, minimum 500 GB. Na pozostałe dane wystarczy tańszy dysk HDD o pojemności co najmniej 2 TB.

Oczywiście nawet w obrębie jednej technologii istnieją znaczące różnice w sprawności i cenach. Najwyższą wydajność oferują dyski SSD korzystające z interfejsu PCIe 3.0 x4 NVMe M.2. Zastosowanie takie rozwiązania to koszt około 900 zł.

Wydajna karta graficzna

W przypadku grafiki 2D i retuszu zdjęć wydajna karta graficzna nie jest konieczna. Jednak już podczas pracy z grafiką 3D oraz montażem wideo, szczególnie UHD, staje się niezbędna. Dodatkowo umożliwia ona obsługę wielu ekranów o wysokiej rozdzielczości.

Na rynku dostępne są profesjonalne karty graficzne, zbudowane specjalnie z myślą o stacjach roboczych i przetwarzaniu grafiki. Udostępniają wiele dedykowanych technologii, w tym możliwość wykorzystania mocy GPU do rozwiązywania ogólnych problemów numerycznych. W zdecydowanej większości zastosowań związanych z grafiką i wideo dobrze sprawdzą się także standardowe karty graficzne.

Zapewniają one świetną wydajność, a jednocześnie mają niższe ceny od porównywalnych profesjonalnych modeli. Sprawne rozwiązanie można uzyskać już za 1500 zł. Oczywiście, jeśli dysponujemy większym budżetem warto zaopatrzyć się w droższe modele.

Efektywne chłodzenie

Nawet najlepsze podzespoły podczas pracy pod dużym obciążeniem nagrzewają się, w wyniku czego uruchomione zostaje zabezpieczenie o nazwie thermal throttling. W najprostszym ujęciu oznacza to, że ograniczona zostaje wydajność, aby cały komputer dosłownie nie spłonął. Problem ten rozwiązuje odpowiednie chłodzenie podzespołów, a szczególnie procesora. Najbardziej efektywne jest chłodzenie płynem, jednak w przypadku stacji roboczych wystarczające będzie dobrej jakości chłodzenie powietrzem, które możemy kupić już za 150-200 zł.

Podzespoły wysokiej jakości

Wybór płyty głównej nie ma aż takiego znaczenia dla wydajności, jednak tutaj również nie warto oszczędzać. Model powinien być wyposażony w liczbę złącz odpowiadającą naszym potrzebom. W przedziale cenowym 500-700 zł można znaleźć wiele wartościowych modeli. Oczywiście zawsze trzeba pamiętać, że płyty mają różne gniazda dostosowane do poszczególnych procesorów. Im bardziej wydajne podzespoły tym większe zapotrzebowanie na prąd, więc moc zasilacza musi być zgodna z poborem energii wszystkich elementów zestawu. Gdy zaopatrzymy się we wszystkie podzespoły pora wybrać dla nich obudowę. Stacje robocze nie muszą być zapakowane w przezroczyste obudowy z oświetleniem LED popularne wśród graczy. W profesjonalnych zastosowaniach najważniejsza jest wygoda montażu oraz komfort pracy. Warto więc zwrócić uwagę na obudowy z wydajnym i cichym chłodzeniem oraz dodatkowym wyciszeniem.

Podsumowanie

Wymienione powyżej kryteria wyboru i proponowane podzespoły ułatwią zbudowanie stacji roboczej odpowiedniej do większości profesjonalnych zastosowań. Oczywiście za każdym razem należy dostosować je do własnych wymagań, potrzeb i możliwości budżetowych. Funkcjonalny komputer do pracy możemy złożyć już za 3000 złotych, ale po dodaniu kilku elementów wyższej klasy cena szybko urośnie nawet do 10 000. Jeżeli posiadamy już w miarę wydajny komputer najlepsze efekty wzrostu wydajności przy niskim nakładzie finansowym uzyskamy wymieniając pamięć RAM i dysk SSD.

Autor: Iga Krysa dla Węc PR