5 mitów opowiadanych o rozwiązaniach smart home

Mit 1: Nie do każdego lokalu

Urządzenia smart home mogą zostać zainstalowane w domu, bloku, wiekowej kamienicy i w nowoczesnym apartamentowcu, ale nie tylko. Sprawdzą się też, jeśli prowadzimy niewielką firmę i chcemy mieć biznes na oku.

Mit 2: Tylko dla bogatych

Sprzęt można kupić naprawdę w korzystnych cenach, przez co jest dostępny niemal dla każdego. Na dodatek łatwa instalacja nie naraża nas na niepotrzebne koszty. Urządzenia często charakteryzuje też energooszczędność. Przykładowo inteligentna kamera z wydajną baterią po podłączeniu ze stacją bazową działa kilka miesięcy.

Mit 3: Duża ilość kabli

Wiele osób boi się zainwestować w inteligentną technologię, spodziewając się, że ich instalacja jest skomplikowana i wiąże się z prowadzeniem dodatkowych kabli lub podłączeniem nowego gniazdka. Pozostańmy przy przykładzie inteligentnych kamer. Producenci tego typu sprzętu dbają o to, aby uniknąć problematycznego montażu urządzeń. Oferują m.in. modele w pełni bezprzewodowe i zasilane baterią, dzięki czemu mamy pełną swobodę wyboru miejsca montażu.

Mit 4: Skomplikowana instalacja

Prostota urządzeń smart home nie wiąże się jedynie z ich montażem, ale także obsługą. Dość często spotkamy się jeszcze z błędnym przekonaniem, że ta technologia jest trudna w użytkowaniu. Smart home ma nam ułatwiać życie, dlatego urządzenia są intuicyjne i łatwe zarówno w instalacji jak i w użytkowaniu. Ponadto mogą być obsługiwane zdalnie, z poziomu smartfona.

Mit 5: Urządzenia przejmą nad nami kontrolę

Wielu obawia się, że instalując technologię smart home, przejmie ona kontrolę nad naszym życiem. To kolejny mit. To my sterujemy tym, jak działają urządzenia. Pamiętajmy, że jednym z najważniejszych założeń inteligentnego domu, jest zapewnienie bezpieczeństwa.

W cyfrowym świecie zdarzają się cyberataki. Wiele mówi się o zagrożeniach związanych z internetem rzeczy, ale wiele zależy tu od naszej przezorności i zabezpieczeń używanych zgodnie z instrukcją.

Źródło: EZVIZ