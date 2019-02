5 chatbotów działających w branży e-commerce

Chatboty to programy, które pozwalają na inteligentny dialog tekstowy z klientem, umożliwiający dostosowanie godziny komunikacji do realnych godzin aktywności użytkowników w e-sklepach. Wirtualni asystenci natychmiast udzielają odpowiedzi na najczęstsze pytania internautów, a w przypadku branży e-commerce powtarzalność zapytań o ofertę, dostawy czy formy płatności jest bardzo wysoka. Chatboty mogą funkcjonować w ramach strony internetowej czy mediów społecznościowych i różnego rodzaju komunikatorów, takich jak Facebook Messenger, Twitter, Kik.

Chatbot dla marki premium

Brytyjska marka Burberry dostosowała nowe technologie, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Chatbot odpowiada na popularne pytania kierowane zwykle do działu obsługi klienta i pomaga przeglądać kolekcje marki. Jeśli klient ma taką potrzebę, może przełączyć się na rozmowę z konsultantem na Live Chat. Ten wirtualny doradca działa przez aplikację Facebook Messenger.

Chatbot i kosmetyki

Chatbot marki Sephora to nie tylko asystent zakupów, ale również kopalnia porad dostosowana do preferencji użytkowników. Zadaje szereg pytań, aby wskazać spersonalizowane produkty. Po wybraniu interesujących klienta produktów, chatbot przenosi użytkownika na stronę sklepu w celu sfinalizowania zakupów. Z chatbota można skorzystać w komunikatorze Kik.

Chatbot meblarski

Chatbot udziela w tym przypadku informacji na temat produktów sieci Castorama oraz zakupów w marketach i przez internet. Odpowie również na pytanie związane z transportem czy zakresem dostępnych usług dodatkowych. Czat jest tutaj rozwiązaniem hybrydowym umożliwiającym użytkownikowi przełączenie się na Live Chat z operatorem. Wirtualny asystent Castoramy dostępny jest przez polską stronę internetową.

Chatbot od kwiatów

To przykład odświeżenia tradycyjnej marki z wieloletnią tradycją. Chatbot pozwala użytkownikom na przegląd upominków (w zależności od okazji) oraz wysyłanie kwiatów i prezentów. Użytkownik może dokonać zakupy oraz sprawdzać status wysyłki bezpośrednio z aplikacji aplikacji Facebook Messenger.

Chatbot dla marki odzieżowej

Marka H&M wdrożyła Chatbota, który poleca produkty oparte na preferencjach klientów – po wyborze serii preferowanych stylizacji oraz określeniu własnego stylu. Wirtualny asystent pomoże w stworzeniu własnych kolekcji, przeglądaniu strojów stworzonych przez innych użytkowników oraz stylistów sklepu. To wyjątkowe rozwiązanie do napędzania sprzedaży – z wybranych stylizacji można bezpośrednio przejść do strony internetowej i dokonać zakupu. Chatbot działa w komunikatorze Kik.

Chatboty idealnie sprawdzają się jako wsparcie sprzedaży i obsługi klienta w branży e-commerce. Powyższe marki to tylko kilka przykładów na to, jak firmy mogą wykorzystywać inteligentną automatyzację do dotarcia do swoich grup docelowych, budowania świadomości marki oraz zaufania wśród klientów. Wszystko to może przełożyć się na wzrost sprzedaży i szybszy rozwój.

Źródło: InteliWISE