5 aktywności fizycznych dla pracowników biurowych chcących utrzymać formę

1. Bieganie

1. Bieganie

Bieganie to sport, który prawdopodobnie najłatwiej zacząć uprawiać od razu. Nie potrzebujemy bowiem żadnego specjalistycznego sprzętu, ani wielkich przygotowań. Ważna jest tylko odpowiednia rozgrzewka, która sprawi, że nasze mięśnie staną się lepiej przygotowane oraz odporne na kontuzje. Najlepiej rozgrzewkę zacząć jeszcze w domu, szczególnie w chłodne dni. Później należy rozgrzać mięśnie drugi raz, wykonując serię odpowiednich dla nas ćwiczeń rozgrzewkowych, które bez problemu znajdziemy w internecie.

Jogging można uprawiać rano, przed wyjściem do pracy. Trzeba jednak wtedy liczyć się z koniecznością jeszcze wcześniejszej pobudki i szybszego rozpoczęcia dnia. Możliwe, że początkowo ciężko nam się będzie do tego zmotywować, lecz po kilku dniach regularnego wczesnego wstawania wejdzie nam to w nawyk, a codzienne bieganie stanie się przyjemnością. Biegać możemy też po pracy, pamiętajmy jednak by nie robić tego wieczorem, ponieważ nadmierne pobudzenie organizmu może spowodować u nas kłopoty z zasypianiem.

2. Nordic Walking

To rodzaj aktywności fizycznej, który jest przeznaczony niemal dla każdego, ale szczególnie nadaje się dla osób w nieco starszym wieku, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z codzienną aktywnością, lecz z jakiegoś powodu nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na to, by uprawianym przez nich sportem było bieganie. Nordic Walking to zdecydowanie bardziej spokojny sport. Wystarczy przechadzać się po kilka kilometrów dziennie. Możemy robić to spokojnym tempie. W Nordic Walking ważne jest rozruszanie wszystkich mięśni i stawów naszych kończyn. Chodzenie samo w sobie jest dobre dla nóg, a użycie specjalnych kijków zapewnia też odpowiednią aktywność dla stawów łokciowych, oraz barkowych. Taki rodzaj aktywności fizycznej będzie dobry, jeżeli czujemy, że nasze kości nieco "zardzewiały", a jednocześnie nie chcemy uprawiać żadnego innego, bardziej wymagającego fizycznie sportu.

3. Pływanie

Pływanie to zajęcie dość czasochłonne i absorbujące, ale przy tym bardzo przyjemne i niezwykle korzystne dla naszego zdrowia. By zacząć swoją przygodę z pływaniem, powinniśmy zapisać się na basen. Jeśli planujemy pływać dostatecznie często, dobrym pomysłem będzie zakupienie karnetu, który pozwoli nam zaoszczędzić nieco pieniędzy. Jeśli jednak nie chcemy pływać codziennie, a najwyżej raz w tygodniu, spokojnie powinien wystarczyć nam zwykły bilet wstępu na basen, którego koszt zazwyczaj nie jest wyższy, niż kilkanaście złotych. Pływanie pomaga rozluźnić mięśnie ciała, poprawia krążenie i ogólną kondycję. Dzięki temu, że wszystkie ćwiczenia wykonujemy w wodzie, nie jest zbytnio obciążające dla naszych stawów i kości. Warto pływać regularnie, stopniowo zwiększając tempo i dystans jaki przepływamy podczas jednej sesji.

4. Rower treningowy

Rower treningowy będzie znakomitym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią zbyt często wychodzić po pracy z domu, lub też po prostu nie chcą ćwiczyć na zewnątrz, na przykład z uwagi na złą pogodę. Zakup rowerka treningowego to z reguły inwestycja rzędu kilkuset złotych, jednak jeśli czujemy, że jest to aktywność fizyczna stworzona dla nas, nie ma co oszczędzać na naszym zdrowiu. Na takim rowerku możemy przejechać nawet kilkanaście kilometrów dziennie, jednak trzeba pamiętać, by podobnie jak w przypadku pływania i właściwie każdego innego sportu - zaczynać od niewielkich obciążeń i zwiększać je stopniowo. Większość rowerów treningowych nie tylko policzy, ile kilometrów już przejechaliśmy, ale także pozwoli na dobranie obciążeń według własnych preferencji. Jazda na rowerze treningowym bez wychodzenia z domu zapewni nam lepszą kondycję i sprawi, że nie będziemy męczyć się już podczas krótkich przebieżek, czy wchodzenia po schodach. Wzmocni też wyraźnie nasze mięśnie i poprawi krążenie. Jest też polecana osobom z lekką nadwagą, ponieważ w znakomity sposób pomaga spalić kalorie i zredukować tkankę tłuszczową. Dla lepszego samopoczucia w trakcie jazdy możemy słuchać ulubionej muzyki, bądź nawet oglądać telewizję, a czas spędzony na rowerze minie nam bardzo szybko i nawet nie zauważymy, jak spaliliśmy nadmiar kalorii.

5. Ćwiczenia biurowe

To ten rodzaj zajęć, który możemy wykonywać w pracy. Warto robić sobie przerwy, ponieważ nie tylko działają one regenerująco na nasz umysł i sprawiają, że lepiej myślimy, ale też pomagają w zachowaniu dobrej kondycji. Ćwiczenia takie mają też tę zaletę, że do ich wykonywania nie potrzebujemy żadnych specjalnych urządzeń. Jeśli chcemy, możemy je wykonać samodzielnie - na przykład butelka napełniona wodą dobrze sprawdzi się jako obciążnik do ćwiczeń mięśni rąk i bicepsów. Takie ćwiczenia wzmocnią nasze mięśnie i stawy, co zmniejszy ryzyko zachorowania na osteoperozę w starszym wieku. Bardzo pomocne będzie też po prostu chodzenie. Co kilkadziesiąt minut róbmy sobie przerwy i wykorzystajmy je na przejście się po biurze. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wykonać też kilka przysiadów. By ćwiczyło nam się lepiej, zaprośmy do wspólnych zajęć naszych biurowych kolegów. Z pewnością docenią oni fakt, że dbamy również o ich zdrowie, a poza tym w towarzystwie będzie nam się ćwiczyło zdecydowanie łatwiej i przyjemniej.

Aktywność fizyczna nie ma ograniczeń i nawet jeśli wydaje nam się, że pracując w biurze nie mamy na nią czasu - nie jest tak w rzeczywistości. Pamiętajmy tylko, by przed rozpoczęciem regularnych zajęć ruchowych najpierw skonsultować ich rodzaj z naszym lekarzem bądź fizjoterapeutą, by uniknąć ewentualnych późniejszych problemów ze zdrowiem. Jeżeli tylko zaplanujemy odpowiednie dla nas ćwiczenia i będziemy je wykonywali w miarę naszych możliwości, nic nie stoi na przeszkodzie, by były one regularną częścią naszego życia i pomogły w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej.