4,5 mln zł dla polskiego startupu edutech

Startup z Trójmiasta ruszył z opartym o dane spersonalizowanym środowiskiem nauczania (Data Driven Personalized Learning Environment), w którym osadzone są zasoby dydaktyczne (ćwiczenia i baza wiedzy zgodna z podstawa programową) oraz mechanizmy logiki systemu (pozwalające na tworzenie adaptywnych ścieżek edukacyjnych). Środowisko zarządza weryfikacją poprawności rozwiązywanych zadań, dynamicznie dopasowuje poziom ich trudności do stanu wiedzy ucznia oraz na bieżąco informuje zarówno ucznia, jak i nauczyciela o postępach w nauce. Rozwiązanie dostarczane jest w postaci modelu SaaS (“software as a service”), co minimalizuje trudności związane z instalacją i późniejszymi aktualizacjami. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne oraz desktopy.

Obecnie z powstałego w 2016 roku systemu, w Polsce skorzystało 80 000 dzieci w ponad 200 szkołach. Dodatkowo, w wyniku wygranego przetargu firma NUADU, o której rozwiązaniu mowa, wdraża swój system na szeroką skalę w Gdyni. Wkrótce 11 000 uczniów i 2 000 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów zasili szeregi użytkowników rozwiązania. Oprócz Polski, na świecie NUADU posiada ponad 45 000 aktywnych i płacących za dostęp użytkowników. Wielu z nich pochodzi z krajów azjatyckich takich jak Singapur, Tajlandia, Malezja, Filipiny, Indonezja.



4,5 mln złotych pozyskane od funduszu Luma Ventures, skupiającego się na projektach, oferujących rozwiązania opierające się na budowaniu wartości biznesowej dzięki nauce o danych, zostanie przeznaczone na dalszy rozwój produktu, ze szczególnym naciskiem na możliwości personalizacji systemów opartych na sztucznej inteligencji i machine learning oraz na ekspansję na rynki Dalekiego Wschodu. Aktualnie firma NUADU jest w trakcie ustanawiania obecności na rynku chińskim, a także uważnie bada rynek Ameryki Północnej.

Źródło: NUADU