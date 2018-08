400 firm przemysłowych zaatakowanych phishingiem

Seria ataków rozpoczęła się jesienią 2017 roku, a ich cel stanowiło kilkaset komputerów firm z różnych branż: od paliwowej i gazowej po metalurgię, branżę energetyczną, budowlaną i logistyczną.

Sposób działania cyberprzestępców sugeruje, że głównym celem ataków były firmy przemysłowe. Rozsyłali oni wiadomości e-mail zawierające szkodliwe załączniki i próbowali nakłonić niczego nieświadome ofiary do ujawnienia swoich poufnych danych, aby móc je następnie wykorzystać do zarabiania pieniędzy.

Według danych działu ICS CERT firmy Kaspersky Lab celem tej fali wiadomości e-mail było około 800 komputerów pracowniczych atakowanych w celu kradzieży pieniędzy oraz poufnych danych, które miały następnie zostać wykorzystane w kolejnych atakach. Wiadomości e-mail “podszyły” się pod legalne dokumenty zakupowe oraz księgowe i zawierały treści, które odpowiadały profilowi zaatakowanych organizacji i uwzględniały tożsamość pracownika – odbiorcy wiadomości. Na uwagę zasługuje fakt, że atakujący zwracali się do swoich ofiar po imieniu. To sugeruje, że ataki zostały dokładnie przygotowane, a przestępcy zadali sobie trud stworzenia zindywidualizowanego listu dla każdej ofiary.

Gdy odbiorca kliknął szkodliwy załącznik, na jego komputerze w dyskretny sposób instalowało się zmodyfikowane legalne oprogramowanie, dzięki czemu przestępcy mogli połączyć się z nim i zbadać dokumenty i narzędzia związane z operacjami finansowymi, księgowymi i zakupowymi. Ponadto atakujący szukali różnych możliwości popełnienia oszustw finansowych.

Za każdym razem, gdy przestępcy potrzebowali dodatkowych danych lub możliwości — takich jak uzyskanie lokalnych praw administratora czy kradzież danych uwierzytelniających użytkownika oraz kont w systemie Windows — przesyłali do zainfekowanych maszyn dodatkowe zestawy szkodliwego oprogramowania, dostosowane do ataku na konkretną ofiarę. Obejmowały one m.in.:

oprogramowanie spyware,

dodatkowe narzędzia zdalnej administracji, które rozszerzają możliwości kontrolowania zainfekowanych systemów oraz szkodliwego oprogramowania,

exploity pozwalające na wykorzystanie luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacjach,

narzędzie Mimikatz, które umożliwia użytkownikom przejęcie danych z kont systemu Windows.

Źródło: Kaspersky Lab ICS CERT