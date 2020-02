4 rzeczy, które musi przygotować początkujący akwarysta

Co potrzebujesz, by założyć pierwsze akwarium?

Skoro jesteś już zdecydowany i chcesz założyć swoje pierwsze akwarium, to musisz się do tego dobrze przygotować. Pamiętaj, że na samym początku nie potrzebujesz zbyt dużego zbiornika i najnowocześniejszych urządzeń. Postaw raczej na zestawy akwarystyczne, dzięki którym zaopatrzysz się we wszystkie najpotrzebniejsze sprzęty. Dzięki temu znacznie łatwiej Ci będzie zapoznać się z tym hobby, a przy okazji sprawdzisz, ile czasu jesteś w stanie temu poświęcać. Poza tym taki zestaw dla początkujących jest dobrym rozwiązaniem, gdyż nie musisz mieć naprawdę specjalistycznej wiedzy, a i tak zyskasz wszystkie potrzebne urządzenia. Zobacz zestawy akwarystyczne, które są dostępne na stronie https://www.plantica.pl/akwarystyka-slodkowodna/akwaria-i-zestawy/zestawy-akwariowe/. Jeżeli chcesz wiedzieć, czego jeszcze potrzebuje początkujący akwarysta, to skorzystaj z naszego poradnika.

Dobry plan

Zanim wybierzesz się na zakupy, to zastanów się nad tym, co konkretnie chcesz hodować w akwarium. Weź też pod uwagę stopień swojej wiedzy na temat akwarystyki oraz swoje możliwości czasowe. Dzięki temu podejmiesz rozsądną decyzję, która wpłynie m.in. na wielkość zbiornika oraz rodzaje rybek. Dlatego podejdź na chłodno do tego pomysłu i zacznij planować, a wtedy na pewno zyskasz większą radość z nowego hobby.

Miejsce ustawienia akwarium

Bez względu na to, jak duży zbiornik chcesz mieć, to i tak potrzebujesz trochę wolnej przestrzeni w pomieszczeniu. W końcu akwarium zajmuje trochę miejsca, dodatkowo trochę waży, a przy okazji musisz mieć do niego swobodne dojście i możliwość zamknięcia pojemnika. Poza tym nawet początkujący akwaryści potrzebują dodatkowego sprzętu, a niektóre z tych urządzeń można umieścić na zewnątrz, więc to również weź pod uwagę w trakcie planowania przestrzeni. Oprócz tego potrzebujesz miejsce, gdzie schowasz pokarm dla rybek i pozostałe akcesoria.

Wielkość akwarium

Kiedy wiesz już, gdzie ustawisz zbiornik i jaką przestrzeń możesz na niego przeznaczyć, to pora zacząć wybierać akwarium. Tak naprawdę masz sporą dowolność w wyborze rozmiaru, a nawet kształtu. Dzięki temu z łatwością wybierzesz zbiornik dostosowany do Twoich potrzeb oraz stylu pomieszczenia.

Potrzebny dodatkowy sprzęt

Przede wszystkim postaw na jakość urządzeń, ale pamiętaj też o dostosowaniu ich możliwości do pojemności zbiornika. Wybierając zestawy akwariowe, nie musisz zastanawiać się, jakie sprzęty są Ci potrzebne na samym początku przygody z tym hobby. Dzięki temu nie kupisz zbyt wiele niepotrzebnych urządzeń. Tym bardziej że na początku nie potrzebujesz ich aż tak dużo. Najważniejsze jest to, żebyś miał dobry filtr, grzałkę, oświetlenie, termometr, siatkę do łowienia ryb, odmulacz oraz czyścik do szyb.