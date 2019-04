4 ogólnodostępne sposoby zabezpieczania smartfonowych danych

Kopia zapasowa w chmurze

Usługi takie jak Dysk Google lub Dropbox umożliwiają automatyczne przesyłanie danych z systemu Android do udostępnionej przestrzeni dyskowej w chmurze. W przypadku transferu niewielkiej ilości danych przechowywanie ich w chmurze jest bezpłatne. W razie potrzeby można wykupić pakiet dodatkowego miejsca, płacąc za niego miesięczny lub roczny abonament. Ta opcja robienia kopii zapasowej jest mocno uzależniona od jakości łącza internetowego. Istnieje również ryzyko, że dostęp do naszych plików w chmurze uzyskają osoby trzecie. Dlatego warto upewnić się, czy dostawca usług chmurowych posiada w swojej ofercie opcję szyfrowania danych przed umieszczeniem ich na serwerze. Chętni mogą również samodzielnie szyfrować pliki i foldery za pomocą dedykowanych aplikacji.

Karta microSD

Większość smartfonów z Androidem wyposażona jest w slot na kartę microSD. Po włożeniu nośnika w prosty sposób możemy ustawić go jako domyślną lokalizację zapisywania zdjęć, plików wideo czy muzyki. Jeśli jednak chcemy na nią przenieść takie dane jak kontakty, wiadomości SMS, historię połączeń czy hasła do sieci Wi-Fi, powinniśmy skorzystać z pomocy aplikacji przeznaczonej do wykonywania backupu. Kupując kartę pamięci, warto wybrać nośnik należący do klasy A2. Przekłada się to na płynne działanie zainstalowanych na karcie aplikacji czy zapisywanie danych. Użycie karty pamięci pozwala nie tylko na zapisywanie kopii zdjęć czy muzyki ze smartfona, poszerzając pamięć urządzenia, ale również może przyspieszyć jego pracę.

Pendrive

Kopiowanie danych na pendrive jest stosunkowo ekonomicznym sposobem tworzenia kopii zapasowej ze smartfona z Androidem obsługującego standard OTG (On The Go). Jeśli pamięć wyposażona jest w takie złącze jak smartfon, czyli USB-C lub microUSB, wystarczy ją wpiąć. W przypadku pamięci z USB typu A potrzebny będzie kabel USB OTG, który możemy bez problemu tanio zakupić w wielu sklepach komputerowych. Niektórzy producenci smartfonów od razu dołączają je do sprzedawanych urządzeń. Backup z wykorzystaniem pamięci flash możemy przeprowadzić za pomocą aplikacji USB Backup, oprogramowania iSkysoft Toolbox lub manualnie za pomocą menedżera plików w systemie Android.

Zewnętrzny dysk SSD

Idealnym rozwiązaniem dla użytkowników ceniących szybkość synchronizacji danych jest użycie zewnętrznego dysku SSD z USB-C. Ilość danych przesyłanych w ciągu godziny może wynieść nawet 1,5 TB, co pozwala na szybkie tworzenie kopii. Transfer ten jest nawet 5 razy większy niż w przypadku pendrive’a oraz 2 razy szybszy niż podczas transferu danych na kartę microSD.

Zewnętrzny dysk SSD jest również doskonałą opcją dla osób, które często podróżują i kręcą dużo filmów smartfonem. Możemy za jego pomocą przeprowadzić backup danych zarówno w telefonie, jak i laptopie. Ponadto niektóre z dysków, charakteryzują się lekką konstrukcją, co stanowi dodatkowy atut, gdy zależy nam na jak najlżejszym bagażu. Dyski mogą także umożliwiać bezpieczne szyfrowanie danych za pomocą szyfru blokowego AES, dzięki czemu zabezpieczymy nasze pliki przed dostępem niepożądanych osób.

Podsumowanie

Jeśli chcemy zapobiec przypadkowej utracie ważnych plików i zdjęć z naszego smartfona, konieczny jest regularny backup. Optymalne jest tworzenie kopii zapasowej przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej raz na tydzień.

Warto rozważyć również dywersyfikację: kopie SMS-ów i kontaktów przechowywać w chmurze, zdjęcia na karcie microSD, a duże filmy na zewnętrznym SSD. Wówczas w razie awarii smartfona można łatwo samodzielnie odzyskać dane, bez potrzeby angażowania specjalizujących się w tym firm.

Źródło: Transcend