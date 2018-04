4 miliardy osób korzysta z internetu

Raport „Global Digital 2018” opublikowany przez organizację We Are Social i firmę Hoosuite wykazuje, że z sieci korzysta już 4 miliardy z globalnej populacji przekraczającej 7,6 miliarda osób. Na wzrost liczby osób wykorzystujących sieć do różnego rodzaju aktywności wpłynął powszechny dostęp do internetu i pojawienie się urządzeń mobilnych, dzięki którym można łączyć się z siecią w dowolnym miejscu i czasie. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej zmienił styl życia konsumentów. Według GlobalWebIndex statystyczny użytkownik spędza online blisko 6 godzin dziennie.

Rewolucja technologiczna zmieniła postawy, nawyki i oczekiwania konsumentów, a wraz z tym zmienił się sposób sprzedaży produktów i usług. Dziś przestaje już być nowością robienie zakupów z użyciem albo za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Wraz z ich rozwojem pojawiły się też aplikacje mobilne coraz częściej włączane do procesu zakupowego. Kanały mobile, online i offline wzajemnie się uzupełniają i przenikają podczas dokonywania zakupów, a cały proces odbywa się wielokanałowo (Omnichannel).

Według informacji podanych w raporcie „Global Digital 2018” liczba użytkowników telefonów komórkowych wzrosła o 4 % w porównaniu z rokiem ubiegłym i dziś wynosi 5,2 mld ludzi na świecie (68 % populacji). Wpływ na to mogą mieć takie czynniki jak: szerszy dostęp do nowoczesnych urządzeń tj. smartfona i więcej korzystnych pakietów danych mobilnych udostępnianych przez operatorów.

Ruch generowany jest w większości przez smartfony – to one odpowiadają za 52% całości akcji w internecie. Dla porównania komputery i laptopy stanowią dziś 43 % całego ruchu online, co stanowi – w stosunku do ubiegłego roku – spadek o 3 %.

Internet odniósł ogromny sukces jako kanał sprzedażowy. Potwierdzają to najnowsze globalne dane z Digital Market Outlook Statista, zamieszone w tym samym podsumowaniu. Całkowita wartość rynku e-commerce dla towarów konsumpcyjnych wzrosła w ciągu ostatniego roku o 16%. Na całym świecie liczba osób korzystających z platform e-commerce do kupowania dóbr konsumpcyjnych (np. moda, żywność, elektronika i zabawki) wzrosła o 8% i dziś wynosi prawie 1,8 miliarda osób kupujących w sieci.

Autor: Dagmara Kruszewska, Country Manager Poland, Sofort GmbH