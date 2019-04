4 kroki, które pozwolą internaucie poczuć się bezpieczniej

Zastosuj silne hasło. Powszechnie znany obowiązek, często wydaje się być jednak ignorowany. Użytkownicy w dalszym ciągu – mimo licznych ostrzeżeń oraz konsekwencji – często wybierają bardzo proste, a nawet podstawowe kombinacje takie jak np. „123456789” „hasło” oraz datę urodzenia, imię i nazwisko czy pseudonim z dzieciństwa. Tego typu zabezpieczenia są pożywką dla cyberprzestępców, którzy nawet z facebookowego profilu czy działalności w innych mediach społecznościowych potrafią zdobyć nasze podstawowe informacje. Tworząc hasło pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach: minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne, a co najważniejsze: nie należy używać jednego, tego samego hasła do różnych stron i witryn;

Chroń połączenie Wi-Fi. Otwarta sieć daje cyberprzestępcom ogrom możliwości, które mogą być bardzo poważna w skutkach. Włamując się do prywatnej sieci haker jest w stanie przechwycić każdy ruch użytkownika i przesyłać zgromadzone informacje do swojego urządzenia. W przypadku użytkowników Internetu mobilnego haker może też włączyć usługi premium, które co tydzień naliczają na rachunek użytkownika określone kwoty. Zazwyczaj o włączonych usługach premium konsument dowiaduje się widząc kwotę do zapłaty na fakturze;