4 kroki do zmiany zawodu w 2019 roku

1. Sprawdź, co oferuje rynek pracy

Decyzja o zmianie zawodu nie należy do najłatwiejszych zwłaszcza, jeśli poświęciliśmy kilka lat na zdobywanie doświadczenia i naukę w zupełnie innej dziedzinie niż ta wymarzona. Warto więc przed jej podjęciem rozeznać się, co oferuje rynek pracy i które zawody uznawane są za te z przyszłością.

W sieci dostępne są liczne raporty i prognozy przedstawiające perspektywiczne branże. Większość z nich jasno wskazuje, że na polskim rynku nieustannie najbardziej pożądani są specjaliści IT. Cyfrowa luka wciąż się powiększa, dlatego programiści mają niemalże gwarantowane zatrudnienie. Na brak pracy nie powinni narzekać także analitycy Big Data, logistycy, chirurdzy plastyczni, a także pielęgniarze, opiekunowie osób starszych czy kierowy samochodów ciężarowych.

2. Zweryfikuj swój potencjał

Zanim zdecydujesz się podjąć pracę w nowej branży, zweryfikuj, czy się w niej odnajdziesz. Większość pożądanych stanowisk wymaga konkretnych predyspozycji zawodowych, którymi nie każdy może się pochwalić. Warto więc zrobić sobie „rachunek sumienia” i odpowiedzieć na kilka pytań: Co lubię robić? Które zawodowe czynności nie sprawiają mi trudności? Co mnie ciekawi i w jakich obszarach chcę się kształcić?

Jeśli wciąż nie jesteśmy pewni, która ścieżka kariery jest dla nas odpowiednia, możemy wybrać się do doradcy zawodowego. Ten na podstawie odpowiedzi, których udzielimy w teście predyspozycji, a także w kontekście tendencji na rynku pracy, pomoże nam znaleźć tę najlepszą dla nas. Swoje umiejętności można także zweryfikować biorąc udział w rekrutacji u potencjalnego pracodawcy lub zaaplikować do szkoły, która kształci w wybranej dziedzinie. Dobrym pomysłem jest wykonanie testu online, sprawdzającego np. umiejętność logicznego myślenia czy znajomość języka.

3. Wyznacz odpowiednią drogę do celu

Pracy w nowym zawodzie nie znajdziemy z dnia na dzień, zwłaszcza jeśli zależy nam na satysfakcji i dobrych warunkach zatrudnienia. Stanowiska w najlepiej opłacanych sektorach wymagają odpowiedniego przygotowania. Dlatego niezbędne jest znalezienie optymalnej dla siebie ścieżki kształcenia. Nie musimy jednak cofać się na pierwszy rok studiów, by nabyć niezbędne kwalifikacje. Szczególnie ci, którym marzy się kariera programisty, do wyboru mają wiele alternatywnych ścieżek kształcenia. Kilkutygodniowe bootcampy, kursy online czy samodzielna nauka z podręczników i tutoriali pozwalają nabyć podstawową wiedzę z wybranych języków programowania. Gwarancję pracy otrzymają jednak ci, którzy wykażą się umiejętnością zespołowej pracy projektowej, kreatywnością i zdolnością do samodzielnego rozwiązywania problemów, np. w szkołach IT, w których studenci w ciągu jednego roku nabywają praktyczne umiejętności i niezbędną wiedzę teoretyczną, a także uczą się wykorzystywać ją w pracy.

4. Wykaż się konsekwencją

Wytrwać w noworocznych postanowieniach wcale nie jest łatwo. Stawiając sobie cele, określając te długo- i krótkoterminowe, a także odpowiednio planując ich realizację zwiększamy swoją szansę na sukces, również ten zawodowy. Nie bez znaczenia jest też poziom naszej motywacji, który nieraz narażony jest na spadki.

Śledząc profile inspirujących nas osób w mediach społecznościowych lub czytając wywiady z tymi, którym udało się z sukcesem zmienić zawód, nabywamy przekonania, że nam też może się udać. Najlepszym wsparciem mogą okazać się koledzy z kursu czy szkoły, którzy podobnie jak my podjęli radykalną decyzję o przebranżowieniu. Wspólna nauka i wzajemna wymiana doświadczeń nie tylko ułatwiają zdobycie nowych kwalifikacji, ale skutecznie motywują do działania.

AUTORKI:

Katarzyna Płachecka ze szkoły programowania Codeocool

Nadja Brandys ze szkoły programowania Codecool