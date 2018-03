35 lat to średni wiek początkującego programisty w 2019 roku

Decyzję o przebranżowieniu się podejmują coraz starsze roczniki. Najczęściej są to pracownicy niezadowoleni z obecnego etatu lub absolwenci studiów, którzy mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się też liczba kobiet uczących się programować. Potwierdzają to dane szkoły programowania online Kodilla, zgodnie z którymi w 2019 roku początkujący programista będzie miał średnio 35 lat, czyli 6 lat więcej niż w 2016 roku, a liczba kobiet uczących się programować wzrośnie ponad dwukrotnie.

Dlaczego coraz więcej osób po 30-tce uczy się programować?

Popularność nauki programowania wśród osób po 30-stce, 40-stce czy 50-tce, czyli osób, które w praktyce powinny mieć już ukształtowaną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej, rośnie z kilku powodów. Przede wszystkim edukacja programistów nie nadąża za rynkiem. Młodzież ma niskie kompetencje cyfrowe, brakuje też chętnych do studiowania informatyki - do 2020 roku liczba absolwentów tego typu kierunków zmniejszy się o 42 tysiące, względem roku 2006. To w połączeniu z deficytem programistów w Polsce sprawia, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają specjalistów IT z umiejętnościami i chęcią do działania, jak również wpływa na rosnące zainteresowanie intensywnymi szkoleniami online stawiającymi na praktyczną naukę zawodu programisty. Oczywiście trend ten nie dyskryminuje ludzi młodych, ponieważ w dobrze dobranym zespole powinna znaleźć się zarówno “młoda krew”, jak i osoby z odpowiednim doświadczeniem.

Przyzwoite zarobki

Osoby wybierające dłuższe bootcampy z większym zakresem wiedzy praktycznej i gotowe do podjęcia zawodu jako Junior Web Developerzy lub Junior Java Developerzy będą szybciej awansować, a co za tym idzie - zarabiać więcej. Jak wynika z raportu Sedlak&Sedlak, początkujący w branży muszą zadowolić się miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości około 4 931 zł brutto. Niemniej doświadczeni programiści pracujący w technologii JAVA zarabiają już 9 500 - 12 200 zł brutto miesięcznie!

Źródło: Kodilla