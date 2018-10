3,3 mld rekordów danych skradzionych do końca pierwszego półrocza 2018

W analizowanym przez firmę Gemalto okresie pierwszego półrocza bieżącego roku, firmy i organizacje z całego świata traciły 18,5 miliona cyfrowych rekordów dziennie, 12,8 tysiąca co każdą minutę i 214 co sekundę. Warto przypomnieć wyniki analizy dokonanej przez Google przed niespełna rokiem (marzec 2016-marzec 2017) - liczba wszystkich skradzionych przez cyberprzestępców rekordów danych, w skali światowej, wyniosła nieco ponad 3 miliardy.

Jak wskazuje Artur Malinowski z firmy Arrow ECS, Gemalto w najnowszej publikacji swojego indeksu podaje zbliżoną liczbę jak przed rokiem, ale dotyczy ona... półrocza, co obrazuje skalę przyspieszenia, aktywności cyberprzestępców. Ekspert wskazuje, że część poufnych danych "wypływa" przez nieszczęśliwe wypadki spowodowane roztargnieniem pracowników różnych szczebli organizacji, jednak cyberprzestępczość pozostaje istotnym zagrożeniem - liczba wykradzionych przez nich danych r/r o 800%.

Najwięcej, niemal 65%, skradzionych cyfrowych rekordów w pierwszej połowie 2018 roku zawierało dane personalne, a więc imię, nazwisko, adres czy numery telefonów. 17,5% to dane logowania do m.in. mediów społecznościowych czy kont poczty e-mail, nieco ponad 13% to informacje umożliwiające dostęp do elektronicznej bankowości. Firma IntSights informowała z kolei, że tych ostatnich trafiło w I połowie 2018 roku na internetowy czarny rynek ponad dwukrotnie więcej – dokładnie, o 135%.

Najczęstszą przyczyną wycieków danych była działalność cyberprzestępców – poprzez ich aktywność w niepowołane ręce przedostało się 56% rekordów. W wyniku nieszczęśliwych wypadków przy administracji danymi wyciekło ich 33,7% - to spadek o 47% w porównaniu do sytuacji sprzed roku, i kolejny dowód na rosnącą skuteczność crackerów. Za pośrednictwem świadomego działania przeciwko bezpieczeństwu informacji wewnętrznego personelu przedsiębiorstw z firmowych baz danych wydostało się niespełna 7% cyfrowych rekordów.

Choć największa liczba danych została wykradziona z mediów społecznościowych – w tym Facebooka i Twittera, które utraciły aż 2,5 miliarda rekordów w pierwszym półroczu, dość znacznie ucierpiały także poszczególne gałęzie gospodarek. W największym stopniu – branże retail oraz technologiczna. Odpowiadały one odpowiednio za 5,5% oraz 5,1% ogółu rekordów, które uległy wyciekom, co w przypadku liczby przekraczającej 3,3 miliarda pozwala zwizualizować skalę utraconych danych. W przypadku pozostałych uwzględnionych przez Gemalto branż, a więc przemyśle, administracji publicznej, edukacji oraz ochronie zdrowia, odsetek ten nie przekroczył jednego procenta.

Źródło: Arrow ESC