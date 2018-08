31 sierpnia przypada Dzień Blogera. Pomysły na prezenty dla wideoblogera

Im dalej we vlogowanie, tym większe wymagania mają i widzowie, i sam autor vloga. Nawet przy nagraniach na żywo dość szybko pojawi się potrzeba przejścia na odpowiednią kamerę w miejsce "oczka" na obudowie laptopa.

Dobre oświetlenie jest dla popularnego wideoblogera bardzo ważne.

Korygujący podkład naturalny, dzięki któremu twórca uniknie efektu "maski" na ekranie, a jednocześnie będzie się lepiej prezentował...

Praktyczny poradnik z zakresu emisji głosu. Lektura bardzo przydatna dla blogerów, którym zależy na

Mikrofon ze średniej półki cenowej, który na cele vlogowania sprawdzi się bardzo dobrze.

Poradnik "Mówca doskonały" pomoże vlogerowi występować przed kamerą i rosnącą publicznością bez obaw.

Ten aparat bardzo często pojawia się w zestawieniach "aparatów dla vlogerów" i jest przez nich uznawany za bardzo korzystne rozwiązanie. Dla początkujących to nadal duży wydatek - więc na prezent jak znalazł.

Łatwy do zamocowanie gdziekolwiek statyw do mikrofonu studyjnego stanowi bardzo dobry dodatek do mikrofonu. Pokazane rozwiązanie jest rozwiązaniem ze średniej półki.

Budżetowe rozwiązanie pozwalające uzyskiwać dobry efekt np. na kanałach modowych czy kosmetycznych.

Profesjonalnie zmontowany film jest kluczem do sukcesu vlogera, która swoje odcinki nagrywa z wyprzedzeniem i starannie przygotowuje. Komercyjny program ze stajni Adobe może być dla niego bardzo dobrym prezentem.

Książka jest poradnikiem o promowaniu się poprzez wideo - skierowanym co prawda do firma, ale i vlogerom przyda się sztuka autopromocji oraz przygotowanie do ewentualnej współpracy z markami.

A teraz coś dla młodszych i początkujących vlogerów (książka według wydawcy przeznaczona jest dla dzieciaków w wieku od 7 do 16 lat). Może się okazać, że zawarte tu podstawy vlogowania i prowadzenia kanału wideo przydałyby się także starszym twórcom :-).