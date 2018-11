30 polskich prezentów na mikołajki i na święta #polskiejestfajne

Wrocławska firma Arta Tech zaprasza do świata solidnych czytników inkBOOK. inkBOOK Prime, lekki i jednocześnie wytrzymały nada się np. jako pierwszy czytnik dla młodego e-czytelnika.

Glov - gąbka, która dzięki mikrowłóknom pozwala usunąć makijaż przy użyciu wody - to produkt firmy Phenicoptere, który od 2011 roku podbija serca praktycznych kobiet nie tylko w Polsce.

Zaczęło się w 2007 roku od poszukiwań chusty do noszenia synka. Dziś LennyLamb oferuje dziś chusty i nosidła spełniające surowe normy, anatomiczne i po prostu przyjazne dla dzieci i rodziców.

Jedni mówią, że nie ma lepszego dokumentalisty, który swoim obserwacjom nadaje formę fabularną. Inni - że tylko epatuje złem i patologią. A jeśli są tacy, którzy jeszcze nie poznali filmów Wojciecha Smarzowskiego, "Wesele" będzie dla nich dobrym początkiem...

O historii i historiach mówi druga płyta zespołu Strachy na Lachy (2005). Króluje różnorodność - są przeboje, moralitety, rozliczenia. Trudno przejść obojętnie.

Firma o uroczej nazwie Nanushki działa od 2012 roku, a za sterami produkcji kolorowych skarpetek stoją "człowiek orkiestra" i jego córka (najmłodsza dyrektor kreatywna w Polsce), która potrafi przekonać ojca do najbardziej szalonych wzorów. Co powiecie np. na Wielkiego Catsby'ego?

"głupiś" mówią mi życzliwi (najgorszy gatunek łajdaków) - pisał młody, przedwcześnie zmarły poeta Andrzej Bursa. W jakim kontekście? Warto zajrzeć do świeżego wznowienia jego dzieł.



Dobrego piwa rzemieślniczego napij się ze szklanki z huty szkła z długoletnią tradycją. Krośnieńskie Huty Szkła (dziś Krosno Glass) mają już prawie sto lat (powstały w 1923 roku).

KaeReL przygotował komiks dla dzieci (no, z bohaterem dziecięcym...), osadzony daleko od cywilizacji, który przybliża słowiańskie wierzenia. Atmosfera jest wręcz gęsta od tajemnic i magii.

Jeszcze jedna porcja tradycji włókienniczej w nowym wydaniu (tym razem marka Nad Wyraz). Miły prezent dla miłośniczki kotów.

Polska blokowisk i dresiarzy, absurdalnie (i trafnie) portretowana przez Bartosza Walaszka doczekała się gry karcianej. Gratka dla fanów twórcy Blok Ekipy czy Kapitana Bomby. Elo!

InFidelis - duet "wiernych tradycji, niewiernych rutynie" mistrzyń suki biłgorajskiej - stworzył dla współczesnego odbiorcy utwory inspirowane polskimi tradycjami muzycznymi. Nastrojowe!

Moda na czyste powietrze w pomieszczeniach sprawiła, że obok oczyszczaczy zagranicznych w rozsądnej cenie kupimy częstochowskiego Chronos (dostępnych kilka modeli).

Niesłusznie mało znana, pełna gier językowych, przygód nietypowych (i nie zawsze grzecznych i uroczych) stworzonek oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji powieść już dla 6-7-latków.

Wygodne, miękkie i starannie wykonane butki do raczkowania wyprodukowane przez Buciki Babice są fajnym pomysłem na prezent dla aktywnych niemowląt i ich rodziców.

W Sopocie, niemal nad samym brzegiem Zatoki Gdańskiej, mieści się kosmetyczna firma Oceanic. Odbudowujący krem przeciwzmarszczkowy z oferty tej firmy wyraźnie poprawia kondycję skóry.

Ktoś ma ochotę na podróż sentymentalną? Dziurkowane rękawiczki były niegdyś niezbędnym gadżetem automobilisty, a potem kierowcy. Te z oferty Wittchena nawiązują do tradycji i wyglądają bardzo stylowo.

Fotelik Avionaut do 13 kg (mocowany tyłem do kierunku jazdy) zapewnia wygodę, stabilność i bezpieczeństwo. A wszystko w rozsądnej cenie.

Nagrodzona Nike (2013) powieść Joanny Bator niepokoi, przeraża, sięga w mrok, balansuje na krawędzi - i wciąga. Do bólu trafne portrety bohaterów, także (szczególnie?) drugoplanowych...

Miód, wiadomo, dobry na wszystko. Chętnie wybieramy te z niewielkich, tradycyjnie prowadzonych pasiek - np. tych na czystym i dziewiczym Podkarpaciu.

Marka Tuloko zapewnia ciekawą podróż. Stolik można zamocować przy foteliku bez obaw o bezpieczeństwo małego podróżnika, a wykonanie (m.in. mapka na blacie) wyśle nudę precz!

Marka Makadamia prezentuje swoje rozwiązanie jednego z najbardziej klasycznych ubrań - sukienki, która zależnie od dodatków uratowała już niejedno wyjście...

Czytaliście "Brombę" jako dzieci/nastolatki? Zdecydowanie warto do niej wrócić wraz ze swoimi dziećmi.

Many Mornings - młoda dziewiarska marka z Łodzi - zaprasza do świata kolorowych skarpetek, z których każda para jest... no cóż, parą, ale niekoniecznie symetryczną.

Para współczesnych kompozytorów, Agata Zubel i Cezary Duchnowski, tworzy niesamowite kompozycje, w których głównym instrumentem jest głos. Warto obserwować!

Stanisław Pagaczewski w trylogii o przygodach prof. Gąbki, jego przyjaciół i antagonistów łączy humor, masę świetnych pomysłów i pozytywny przekaz. Trudno nie lubić.

Olejek Clochee łączy elegancję i ekologię. Jak mówią założycielki marki, powstała ona jako odpowiedź na ich "wygórowane potrzeby", produkują więc kosmetyki jak dla siebie.

Przezabawne, zębate dresowe spodenki dla dzieci, zaprojektowane i opatentowane przez markę Zombie Dash, działającą na rynku od 2013 roku. Nic dziwnego, że rodzice też chcą takie.

Marka Inglot jest jedną z najbardziej popularnych polskich marek kosmetyków kolorowych. Polki szczególnie cenią trwałe i ładne lakiery do paznokci tej marki.

Stefan Grabiński - polski mistrz opowieści niesamowitych, w wydaniu będącym gratką dla fanów horroru. Około stuletnie opowiadania niezmiennie zachowują klimat grozy i niesamowitości.

