3 wskazówki dotyczące budowania świadomości marki

Według firmy eMarketer, wydatki na reklamę na całym świecie wyniosą do końca 2020 roku 674,24 mld dolarów. Szacuje się, że biznes fashion e-commerce wzrośnie z 126 miliardów w 2017 r. do 200 miliardów do roku 2020.

Jeśli zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby Twoja firma wyróżniła się od reszty, eksperci z Answear.com postanowili podsunąć Ci kilka sprawdzonych rozwiązań, aby osiągnąć wysoką i przodującą pozycję w branży.

Na początku jednak dobrze jest przyjąć, że topowa obecność na rynku wymaga czasu potrzebnego na budowę wizerunku. W tym przypadku nie ma skróconych dróg. Są jednak niezawodne sposoby, które pomogą Ci ustalić, rozszerzyć i wzmocnić swoją obecność na rynku.

1. Zostań miarodajnym źródłem informacji

Czyż nie jesteśmy zbyt przywiązani do faktu, że potężny content ma możliwość tworzenia zaangażowania, jak nic innego? Częściej niż zwykle zakłada się, że storytelling dotyczący danej marki jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla jednego typu odbiorcy. Historia jest jednak zupełnie inna. W rzeczywistości tego typu działania pomagają w promowaniu postów na blogach, przeniesieniu case studies do życia i tworzeniu filmów, które rozprzestrzeniają się wirusowo. Wszystko to ostatecznie pozwala osiągnąć wyższe wyniki w wyszukiwarkach i uzyskać wyższe rankingów SEO.

Protip: Opanuj content marketing i dowiedz się, jak Twoje produkty,usługi i treści inspirują inne firmy do działania.

2. Użyj mediów społecznościowych do nadania ludzkiej twarzy Twojej marce

Zogniskowana strategia mediów społecznościowych może być czasochłonna i wymaga dużo starań. Monitorowanie, utrzymywanie i optymalizacja obecności marki na różnych platformach jest ważna. Według MediaPost.com, około 60 procent konsumentów przegląda media społecznościowe i blogi przed dokonaniem zakupu. Według innego badania, przeprowadzonego przez serwis eBay, więcej osób korzysta z mediów społecznościowych w celu uzyskania porad dotyczących garderoby, w poszukiwaniu inspiracji i najnowszych trendów w branży modowej. Najważniejsze jest jednak zrozumienie, że korzystanie z kanałów społecznościowych wyłącznie w celu promowania marki może zakończyć się porażką. W ten sposób klient końcowy będzie klikać przycisk unfollow.

Protip: Zamiast tego wybierz kilka platform social media, w których większość Twoich docelowych klientów spędza czas i skup się na przesyłaniu angażujących treści i budzących zainteresowanie. Zwiększenie zasięgu social footprint przyczynia się do zwiększenia świadomości marki.

3. Wykorzystaj swoją sieć

Nikt nie powiedział, że pogoń za nowymi klientami i poszukiwanie nowych rozwiązań to bułka z masłem. Są to jednak niewątpliwie najbardziej widoczne sposoby na zwiększenie sprzedaży. Co powinieneś zrobić? Być wszędzie! Od uczestniczenia w targach i konferencjach zajmujących się branżą fashion i e-commerce, przez wartościowy networking. Nie obawiaj się docierania do influencerów czy liderów branży fashion e-commerce.

Protip: Pierwszym krokiem jest nawiązywanie połączeń i rozszerzanie grupy bazowej. Wspieranie i utrzymywanie tych powiązań jest równie ważne.

Kilka wniosków na koniec:

Jeśli chodzi o budowanie marki, pomyśl długofalowo. Dopiero wtedy możesz osiągnąć pełny potencjał. Pomoże Ci to też osiągnąć cele biznesowe.