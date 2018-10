3 technologie zmieniające branżę cyberbezpieczeństwa

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w sieci pozwala zbierać informacje na temat cyberataków i na tej podstawie „uczyć się”, jak wykrywać nietypowe sytuacje, które mogą wskazywać na niepożądane działania.

Respondenci badania Security Benchmark Capabilities Survey przeprowadzonego przez Cisco przyznali, że są sfrustrowani dużą liczbą fałszywych zgłoszeń dotyczących cyberbezpieczeństwa (tzw. false positives). Tego typu błędy znacznie zwiększają ilość pracy, którą musi wykonać zespół. Sztuczna inteligencja pozwala wyeliminować ten problem, „ucząc się”, jaki jest zestaw cech rzeczywistego cyberzagrożenia, a jak wygląda normalna aktywność online.

Kolejnym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do zapewnienia bezpieczeństwa sieci jest wykrywanie zmodyfikowanych ataków wykorzystujących znane wcześniej techniki lub technologie, które pierwotnie mają przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Przykładowo, w ciągu ostatniego roku eksperci ze wspomnianej firmy zaobserwowali trzykrotny wzrost wykorzystania szyfrowanej komunikacji sieciowej w propagowaniu złośliwego oprogramowania.

Automatyzacja wspiera specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Deficyt pracowników w branży IT szacowany jest na ok. 50 tys. osób. Z raportu „Niedobór talentów” przygotowanego przez ManpowerGroup wynika, że pracownicy działu IT są na dziewiątym miejscu wśród zawodów, których przedstawicieli pracodawcom najtrudniej jest pozyskać. Automatyzacja działań związanych z cyberbezpieczeństwem stanowi odpowiedź na ten problem, jednak jak podkreślają specjaliści, maszyna nigdy w pełni nie zastąpi człowieka.

Specjaliści z zespołu zajmującego się przeprowadzeniem symulacji cyberataków, co ma na celu przygotowanie organizacji do odparcia właściwego zagrożenia, podkreślają, że na bezpieczeństwo firmy składają się trzy kluczowe elementy: ludzie, polityka i technologia. Jak wynika z danych zebranych podczas warsztatów przeprowadzonych ze specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa, zastosowanie jedynie polityki bezpieczeństwa rozwiązałoby raptem 10% problemów; szkolenie użytkowników jeszcze mniej, bo tylko 4%. Niezbędne jest kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, w którym technologia jest wsparciem dla człowieka.

A to Polska właśnie

W Polsce stopień implementacji technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji jest na niższym poziomie, natomiast wykorzystanie automatyzacji jest zbliżone do europejskiej średniej:

81% polskich firm polega na automatyzacji procesów,

56% polskich firm polega na uczeniu maszynowym,

53% polskich firm polega na sztucznej inteligencji.

Źródło: Cisco