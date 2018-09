3 rzeczy do uwzględnienia w trakcie poszukiwań przestrzeni dla firmy

Niewłaściwy wybór lokalizacji na biuro może wiązać się z wieloma problemami, które będą hamować rozwój całej firmy. Wiele zależy od branży, w jakiej działamy, bo np. przestronny, industrialny loft na obrzeżach miasta będzie atrakcyjny dla biznesu kreatywnego, ale dla kancelarii adwokackiej już z pewnością nie.

1. Potrzeby pracowników są najważniejsze

W biurze, w którym pracuje od kilku do kilkunastu osób musi znaleźć się miejsce zarówno do pracy indywidualnej, jak i grupowej. Nie każdy pracownik musi mieć przypisane sobie biurko – od tego sposobu odchodzi się na rzecz urządzania wnętrz biurowych pod dyktando wykonywanych zadań. Tym, o czym często zapominają przedsiębiorcy przy poszukiwaniu nowego lokum na firmę jest… przyszłość. Nowe biuro nie powinno być „w sam raz” swoim metrażem, bo w razie rozwoju i potrzeby zatrudnienia większej ilości osób za chwilę trzeba będzie znów szukać nowego miejsca.

2. Technologiczne udogodnienia budują prestiż

Dobry ekspres do kawy czy modne wyposażenie gabinetów nie robią już na nikim wrażenia, bo to mają wszyscy. Tym, co w tej chwili ma znaczenie w biznesie – i to bez względu na branżę – jest zorientowanie na nowe technologie, które ułatwiają nam funkcjonowanie na co dzień, jak na przykład firmowy organizer, który przenosi biurowe życie do smartfona. Dzięki odpowiedniej aplikacji możliwa jest walka z lekkim chaosem organizacyjnym, któremu należy zaradzić przez usprawnienie biurowej komunikacji.

3. Otoczenie biura ma znaczenie

Biznes to także spotkania, wizyty partnerów i klientów. Ważne więc, żeby nasze biuro było dogodnie zlokalizowane, oraz żeby ewentualni goście mogli zaparkować niedaleko wejścia. Biuro powinno być dobrze skomunikowane z dworcami i lotniskiem, jeśli siedzibę często mają odwiedzać osoby z innych oddziałów. Warto również zwrócić uwagę na sąsiedztwo. W cenie jest również oferta usługowo – handlowa w postaci sklepów spożywczych i restauracji, do których można wyjść na szybki lunch z kontrahentem. Dobrze także zwrócić uwagę, czy za przysłowiowym płotem nie będziemy mieli boiska, hałaśliwego towarzystwa kolei, zakładów przemysłowych czy placu budowy, bo hałas przez nie generowany może nam skutecznie utrudnić pracę. Prestiżowa dzielnica zwykle znajduje się w oczekiwaniach większości poszukujących, ale nie zawsze warto za nią płacić. Lokum w ścisłym towarzystwie innych firm, w prestiżowej dzielnicy to wydatek, który warto ponieść szukając miejsca np. dla zarządu. Kiedy jednak szukamy biura dla specjalistów, którym potrzeba ciszy, i którzy nie będą raczej widywać się z klientami, to warto rozejrzeć się za czymś oddalonym od centrum, z dobrym dostępem do środków komunikacji, w spokojniejszej, a jednocześnie nieco tańszej części miasta.

Źródło: Synertime, tekst na podstawie wypowiedzi Roberta Strzeleckiego, prezesa TenderHut