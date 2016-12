3 powody, dla których pracodawcy tracą szacunek pracowników, czyli jak zjednać sobie ludzi

ZASADA #1 Zaspokój indywidualne potrzeby pracownika

Każdy człowiek ma swoją misję w życiu i świadomie bądź nieświadomie dąży do jej realizacji. Kiedy misja firmy jest spójna z misją pracownika, poziom jego zaangażowania stale wzrasta.

Pytaj pracownika, co jest dla niego ważne, co lubi robić, jak się czuje, słuchaj go.

Doceniaj, motywuj, wspieraj, krytykuj, jednak nie tak, by go poniżyć, lecz bardziej zmotywować do stałego podwyższania poprzeczki - wyrażaj konstruktywną opinię. Właściwie deleguj zadania, stawiaj mierzalne cele, dawaj feedback. Wierz w pracowników, sprawiaj, by czuli się odpowiedzialni za losy firmy, utrzymuj z nimi dobrą relację, przecież są Twoją najlepszą wizytówką.

Kiedy menedżer stale rozmawia z pracownikiem, okazuje zainteresowanie, zrozumienie, empatię - sprawia, że ten czuje się ważny.

ZASADA # 2 Dbaj o wysoką kulturę osobistą i atrakcyjność swoją i swoich ludzi

Uśmiechnięty, zadbany, schludny wygląd pracownika to podstawowe wytyczne, bez których nie wyobrażam sobie skuteczności. Miło się także słucha, kiedy pracownik z dumną opowiada o firmie, w której pracuje, i swoich przełożonych. Natychmiastowo wychwycić można także sytuację, kiedy opowiadanie o swojej pracy cieszy się o wiele mniejszym entuzjazmem, żeby nie powiedzieć „malkontenctwem”. Najlepszą formą reklamy są rekomendacje, więc nie róbmy sobie antyreklamy własnymi niezadowolonymi pracownikami.

Dobry pracownik kieruje się w życiu podobnymi wartościami co firma. Jest dumny z sukcesów przedsiębiorstwa, którego jest częścią.

Pozytywna atmosfera panująca w firmie, życzliwość, szczerość, świadomość, że „kopiemy do tej samej bramki”, pracowitość, współpraca i wzajemne wsparcie - to cechy firm z wysoką kulturą organizacyjną, w których praca sprawia przyjemność, pozwala się rozwijać i kreować nowe pomysły.

Malkontenctwo, wrogość, złość, zawiść - to uczucia, które odstraszają pracowników, zabijają ich chęci czy zaangażowanie. Nawet kiedy pracownicy posiadają atrakcyjne wynagrodzenie, odejdą z firmy lub - co najgorsze - będą pracować, ale na szkodę organizacji, jeśli ich przełożeni lub współpracownicy zarażają negatywnym nastawieniem i wrogością.

Klimat panujący w organizacji sam w sobie motywuje lub ściąga w dół. Organizacja, do której pracownicy przychodzą z uśmiechem na twarzy, wychodzą zaś z satysfakcją, sama w sobie zaprogramowana jest na sukces i stały wzrost. Im większa kultura organizacyjna firmy, tym jest ona bardziej atrakcyjna nie tylko w oczach pracowników, ale także nowych kandydatów.

ZASADA #3 Buduj autorytet

Szef wzbudzający podziw u swoich przełożonych, osoba, dla której ludzie chcą pracować, od której czerpią przykład i inspiracje to autorytet. Osoba pełna pasji do tego, co robi.

To dla niej pracujemy na najwyższych obrotach, chcemy być ciągle lepsi. Kiedy ktoś w nas wierzy, uzależniamy się od jego obecności, ponieważ czujemy się przy nim bardziej wyjątkowi, niż nam się dotychczas wydawało. Co powinno się stać, by powyższymi słowami określano Ciebie? Jakie kroki wykonasz by zapracować na taką pozycje?

Pomyśl:

Jak będziesz się czuł kiedy Twój przełożony będzie w Ciebie wierzył, dawał Ci kolejne zadania i mówił, że z pewnością sprawnie sobie z nimi poradzisz, tak jak ostatnim razem?

Jak będziesz się czuł, kiedy przełożony w niekulturalny sposób rzuci Ci stertę papierów na biurko i aroganckim głosem szepnie „miłej zabawy”?

Czuć różnicę?

„W życiu jak na wojnie – wygrywa skuteczniejszy”.

Gen. Roman Polko

Jednym z przywódców godnych wspomnienia jest autor powyższych słów, dwukrotny dowódca elitarnej jednostki specjalnej GROM. W swojej książce „Rozgromić konkurencję. Sprawdzone w boju metody dowodzenia, motywowania i zwyciężania” generał dzieli się swoim doświadczeniem w temacie przywództwa. Jest to dobry przykład pewnego siebie, skutecznego, nieustraszonego autorytetu, który wierzy w swoich ludzi, podobnie jak w samego siebie.

Kolejnym przykładem autorytetu jest dla mnie prof. Robert B. Cialdini - niekwestionowany geniusz w dziedzinie wywierania wpływu na ludzi. Spędził ponad 15 lat na naukowych badaniach procesów, poprzez które ludzie są przekonywani i podejmują decyzje. Wyliczył 6 podstawowych zasad, jedną z nich jest zasada autorytetu. Traktujemy zdanie ludzi, którzy mają autorytet, jako niekwestionowaną prawdę. Uważamy, że mają oni niepodważalną wiedzę, mądrość i siłę, ufamy im i chcemy dla nich pracować, choć jak dobrze wiemy, każdy z nas jest tylko człowiekiem i ma prawo do błędów.

„Szukaj w ludziach dobrych cech. Wielu z nas poświęca zbyt dużo czasu na poszukiwanie wad ludzi, z którymi ma do czynienia”.

Robert B. Cialdini

Pracownik, który czuje się ważny, doceniony oraz potrzebny, pracuje z zaangażowaniem, czując, że wpływa na losy organizacji i buduje coś wielkiego, coś potężnego - atrakcyjną organizację, w której praca będzie przyjemnością nie tylko dla niego, ale i kolejnych pokoleń. Udoskonalając samych siebie, wpływamy na ulepszenie organizacji, którą wspólnie budujemy. Pracujmy z pasją, pracujmy skutecznie, wymagajmy nie tylko od organizacji, ale też od samych siebie. Jedyną osobą, za którą możemy być odpowiedzialni, jesteśmy my sami, weź zatem odpowiedzialność za swoją satysfakcję i każdego dnia ulepszaj coś choćby w niewielki sposób. Małe zmiany z czasem tworzą wielką różnicę. Bądźmy z siebie dumni, każdego z nas na to stać.

Aneta Wątor

Autorka projektu Kobieta w Biznesie, który integruje środowisko przedsiębiorczych kobiet. Szkoli pracowników mniejszych firm i korporacji w rozwijaniu umiejętności miękkich, tj. sprzedaż, komunikacja czy personal branding.

www.anetawator.com || www.kobietawbiznesie.pl