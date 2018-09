3 polskie wśród 10 europejskich centrów technologicznych z największym potencjałem wzrostu

Kluczowym czynnikiem, który zadecydował o wysokiej pozycji stolicy Małopolski w rankingu CBRE wśród lokalizacji technologicznych o największym potencjale rozwoju (nr 3) był aż 66% wzrost zatrudnienia w sektorze technologicznym. Pochodną tego jest wysoki udział młodych pracowników – 2/3 to osoby posiadające mniej niż 10 lat doświadczenia zawodowego, a tylko 38% pracuje już ponad 10 lat.

Podobnie jak w innych centrach technologicznych Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudnienie w krakowskim sektorze technologicznym jest zdecydowanie zdominowane przez bardzo duże organizacje. To wynik krakowskiego sukcesu w przyciąganiu inwestycji nearshore i offshore międzynarodowych firm technologicznych. Atrakcyjność Krakowa potwierdza również raport Antal „Potencjał inwestycyjny Krakowa” z którego wynika, że aż 12% przedsiębiorców chce przenieść swój biznes do tego miasta, które może pochwalić się największą dostępnością wykwalifikowanych pracowników w Polsce oraz drugim co do wielkości rynkiem nowoczesnych powierzchni biurowych.

Biorąc pod uwagę strukturę firm z sektora technologicznego (udział w transakcjach najmu w nowoczesnych obiektach biurowych), aż 72% stanowią dostawcy tradycyjnych usług takich jak IT (32%), telekomunikacyjnych (21%) oraz oprogramowania (19%). Największymi graczami na rynku są Comarch, Capgemini, Saber Corporation i Luxoft. 12% firm zajmuje się reklamą i marketingiem, 6% grami, a 5% e-commerce.

Szóste miejsce stolicy Wielkopolski w kategorii „Growth Cluster”, podobnie jak w przypadku Krakowa, to przede wszystkim efekt bardzo dużej dynamiki zatrudnienia w sektorze technologicznym. W ciągu ostatnich 10 lat miasto osiągnęło aż 64% wzrost. W zdecydowanej większości pracownicy hi-tech to osoby z maksymalnie 10-letnim stażem pracy. Drugim czynnikiem, który zdecydował o wysokiej pozycji Poznania to fakt, że w tym mieście powstało wiele firm, które osiągnęły nie tylko ogólnopolski, ale i międzynarodowy sukces. W 2008 roku zostało założone Netguru oferujące oprogramowania i usługi doradcze, prężnie działa Talex – dostawca zaawansowanych technologicznie usług i rozwiązań IT, podobnie telekomunikacyjne przedsiębiorstw INEA. Ogromny sukces osiągnęło poznański sklep internetowy Allegro oraz sprzedawca sprzętu elektrycznego Komputronik. Ponadto w Poznaniu ma siedzibę wiele korporacji międzynarodowych takich jak Capgemini, Cognifide i Roche.

Jeśli chodzi o strukturę najemców hi-tech w nowoczesnych obiektach biurowych, to największą grupę stanowią firmy oferujące usługi internetowe (40%). Co czwarty podmiot jest dostawcą usług IT, co piaty usług telekomunikacyjnych, a 1 na 10 oprogramowania.

Cztery klastry technologiczne EMEA

CBRE zrobiło szczegółowy przegląd klastrów technologicznych wśród krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki i w raporcie „EMEA Tech Cities” podzieliło je na cztery kategorie w zależności od wielkości, wzrostu i charakterystyki danego rynku pracy. Pierwsza to „Scale Clusters”, czyli supercentra technologiczne w stolicach Europy, które zatrudniają ponad 70 tys. osób w zaawansowanych technologiach. TOP3 w tej kategorii zajęły kolejno Londyn, Madryt i Dublin. W drugiej kategorii „Super Clusters” zostały ujęte lokalizacje z zatrudnieniem od 50 tys. do 70 tys. w sektorze technologicznym. Na jej czele uplasowały się Thames Valley (Wielka Brytania), Zurich oraz M3 Corridor (Wielka Brytania). TOP3 kategorii „Normal Clusters”, czyli miejsc z zatrudnieniem od 20 tys. do 50 tys. w sektorze technologicznym, tworzą Oslo, Bazylea i Hamburg. Czwarta kategoria „Growth Clusters”, najważniejsza z punktu widzenia Polski, klasyfikuje najbardziej rozwijające się lokalizacje w regionie EMEA, z dwucyfrowym wzrostem zatrudnienia w sektorze technologicznym od 2010 roku i prognozowanym wzrostem zatrudnienia w zakresie zaawansowanych technologii w ciągu najbliższych pięciu lat. TOP3 tej kategorii tworzą kolejno Derby/Nottingham, Florencja i Kraków.

Definiując sektor technologiczny, wzięto pod uwagę dwa rodzaje firm technologicznych – tradycyjne i niedawno powstałe. W pierwszej grupie znajdują się dostawcy oprogramowania, usług IT, usług telekomunikacyjnych oraz sprzętu IT. Drugą grupę stanowią dostawcy usług internetowych, e-commerce, firmy zajmujące się reklamą i marketingiem, grami, cyberprzestępczością oraz fintechy.

Źródło: CBRE