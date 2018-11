3 najważniejsze modele sprzedaży usług fintechowych

Rynek fintechów jest w Polsce tak rozwinięty, a firm tak dużo, że muszą się one skupić już nie tylko na świetnie działającym produkcie, ale też na tym, jak trafić do klientów i zdobyć ich zaufanie. O trzech modelach współpracy fintechów z bankami (i nie tylko) opowiedział podczas prezentacji „The Future of Fintech companies dedicated to SME Clients” Michał Pawlik - ekspert w tej dziedzinie.