3 na 4 korporacje aranżują biura pod kątem samopoczucia pracowników

Eksperci CBRE w raporcie „Wellness. Poznaj biurową przyszłość” wskazują, że kluczowe znaczenie dla korporacji już niedługo będą miały budynki projektowane i zmieniane zgodnie ze standardami wellness.

W biurze jak w domu

Podstawowa idea wellness to brak sztywnego harmonogramu pracy, co oznacza, że pracownicy mogą przyjść do biura kiedy chcą. Ale jak już do niego zawitają to mają czuć się komfortowo. Stąd nie może być to wyłącznie przestrzeń do wygodnej pracy. Fitness klub, kawiarnia, kantyna, pralnia chemiczna, centrum medyczne czy bankomat już nie tylko powinny znajdować się blisko budynku, ale nawet w samym biurowcu. Dzięki temu pracownicy będą mogli w przerwach od pracy uporać się z codziennymi obowiązkami, aktywnie odpocząć czy zrelaksować się.

W nowoczesnym biurze zdrowy pracownik

W 2017 roku pracodawcy i państwo wydali na zwolnienia chorobowe Polaków aż 18 mld zł (wynika z danych ZUS), a stres był drugą najczęstszą przyczyną nieobecności. Dodatkowo z sondażu CBRE wynika, że aż 79% pracowników uważa starania o wypracowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym za stresujące. W związku z tym biuro przyszłości musi oferować takie korzyści, które z jednej strony, wpłyną na obniżenie poziomu stresu, a z drugiej strony, zadbają o zdrowie pracownika. Jedne z najpopularniejszych rozwiązań to siłownia w miejscu pracy, dystrybutory żywności ze zdrowymi przekąskami czy wystarczająca liczba stojaków na rowery, co zachęca do korzystania z tej metody transportu.

Dla każdego coś odpowiedniego

Każdy pracownik ma inne potrzeby – czego innego oczekuje młody rodzic, a czego innego student, który godzi pracę z nauką. Dlatego firmy powinny podejść do tych osób indywidualnie. I to nie tylko w zakresie elastyczności godzin pracy. Można m.in. podejmować decyzje dotyczące przydzielania miejsc pracy w oparciu o liczbę godzin spędzanych w biurze (a nie pozycję w hierarchii organizacji) czy przydzielać stanowiska pracy przy oknach tym, którzy spędzają najwięcej czasu przy biurkach. Dodatkowo, warto zadbać o spersonalizowaną aplikację mobilną, która będzie połączona z systemem czujników w częściach wspólnych budynku. Takie rozwiązanie także zaproponowano w Podium Park, dzięki czemu każdy może swobodnie zarządzać warunkami panującymi w środku.

Źródło: Raport CBRE „Wellness. Poznaj biurową przyszłość”