3 miliony inwestycji w e-szkołę języków obcych

Szkoła Fluentbe została założona w 2015 roku, a jej klientami są zarówno firmy, wykupujące pakiety dla swoich pracowników jak i osoby indywidualne. Przede wszystkim są to osoby dorosłe, chcące wykorzystać język praktycznie, najczęściej zawodowo. Poziom biegłości z jakim przychodzi klient nie ma znaczenia, gdyż "onlineowa" szkoła dobiera odpowiedniego lektora i tryb nauki do poziomu studenta, mając na uwadze jego cele językowe.



Spółka miała dwie propozycje kupna od inwestorów branżowych, jednak wybrało drogę rozwoju ze wsparciem inwestora finansowego. W grudniu 2018 roku firma pozyskała 3 mln zł od funduszu bValue, do którego grona partnerów biznesowych należą m.in Marian Owerko współtwórca Bakallandu, Rafał Brzoska założyciel InPostu, Marek Dziubiński, prezes Medicalgorithmics oraz Tomaszowie Misiak i Hanczarek z Work Service. To nie była jednak pierwsza zewnętrzna inwestycja w spółkę. W gronie dotychczasowych inwestorów jest fundusz Xevin Investments oraz prywatni inwestorzy m. in: Mariusz Gralewski (założyciel DocPlanner oraz GoldenLine).

Szkoła planuje przeznaczyć środki na stworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych, wykorzystujących m.in. algorytmy machine learning, ponieważ jest zdania, że dzięki nowoczesnym narzędziom da się skrócić czas potrzebny na skuteczne opanowanie języka angielskiego. Drugim celem jest otwarcie się na klientów z innych krajów. Spółka planuje ekspansję na 2 kolejne rynki, z których jeden zamierza otworzyć jeszcze w tym roku, a drugi w kolejnym.



Źródło: PAP