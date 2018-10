3 metody jak ktoś może włamać ci się na konto na Facebooku

Kanały Social Media to potężna broń przeciwko nam samym. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie zagrożenia niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z zabezpieczeń, możemy narazić się zarówno na przejęcie kontroli nad naszym kontem, jak i jego całkowite usunięcie. Nieprawdą jest, że przeciętny Kowalski nie może paść ofiarą hackerów – tak naprawdę każdy użytkownik Facebooka jest narażony na to, że ktoś obcy – lub co gorsza – znajomy przejmie kontrolę nad jego kontem, zyskując dostęp do prywatnych informacji.

Jak zabezpieczyć się przed atakiem hackerów?

Na początek warto zyskać cenną wiedzę na temat tego, w jaki sposób ktoś obcy (nie zawsze doświadczony hacker) może uzyskać dostęp do naszego konta. Ciekawy i zrozumiały dla każdego artykuł na ten temat, znajdziesz tutaj: plom.pl/jak-wlamac-sie-komus-na-fb. Już teraz wejdź na stronę i sprawdź, jak można włamać się komuś na Facebooka, aby móc w porę uniknąć wielu zagrożeń i zadbać o lepsze zabezpieczenie swojego profilu.

Plom.pl to prawdziwa kopalnia wiedzy na tematy związane z Internetem oraz korzystaniem z potencjału komputerów i urządzeń mobilnych. Na stronie znajdziesz szereg wartościowych artykułów, które pomogą rozwiązać problemy z domowym PC-tem, usprawnią działanie systemów operacyjnych czy pozwolą bezpiecznie poruszać się po sieci.

3 sposoby, które pomogą Ci zabezpieczyć konto na Facebooku przed atakami hackerów

Po pierwsze: silne hasło

Istnieją sposoby na to, aby złamać nawet najbardziej kreatywne hasło do Facebooka, jednak nie oznacza to, że mamy zrezygnować z podstawowej ochrony naszego konta, jaką daje właśnie „silne” hasło. Warto pamiętać, aby nie korzystać z jednego i tego samego hasła podczas logowania się do swoich profili prywatnych i służbowych, a także poczty e-mail czy banku. Niestety często tak właśnie robimy w celu ułatwienia sobie życia, co jest naprawdę dużym błędem.

Po drugie: Nie zapominaj się wylogować

Korzystasz z Facebooka za pośrednictwem sieci publicznych? Jeżeli zapomnisz się wylogować, każdy może mieć dostęp do Twojego konta, więc narażasz się na szereg niebezpieczeństw. Z tego względu lepiej sprawdzić dwa razy czy jesteś wylogowany lub całkowicie zrezygnować z logowania się do swojego profilu za pośrednictwem sieci publicznych.

Po trzecie: konfiguracja dodatkowych zabezpieczeń logowania na Facebooku

Facebook udostępnia szereg dodatkowych zabezpieczeń logowania. Skorzystaj z nich, aby nie tylko móc zdalnie się wylogować i otrzymać powiadomienie, że ktoś zalogował się na Twoje konto, ale także, by móc skorzystać z dodatkowych opcji logowania w razie utraty dostępu do konta.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo Twoich danych zależy w dużej mierze od Ciebie. Warto o tym pamiętać! Facebook nie jest chronioną twierdzą, co więcej, i tutaj zdarzają się awarie oraz zmasowane ataki hackerskie, które mogą sporo namieszać w Twoim życiu.

Lepiej zapobiegać niż później naprawiać zaistniałe szkody, dlatego korzystaj z Facebooka z głową. Social Media to nie miejsce, gdzie powinno umieszczać się intymne lub niecenzuralne zdjęcia, prowadzić drugie życie czy ujawniać informacje, które nie mogą ujrzeć światła dziennego. Brak cennych dla osób trzecich informacji to jeden ze skuteczniejszych sposobów na ochronę przed hackerami i amatorami poznawania cudzych tajemnic.