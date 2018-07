3 kroki do usprawnienia strategii chmurowej w organizacji

Jakie 3 kroki należy podjąć dla usprawnienia strategii chmurowej?

1. Określenie, gdzie i w jaki sposób organizacja może wykorzystać usługi cloud computing

Pierwszą czynnością, którą warto zrobić przed wdrożeniem technologii chmurowej jest przeprowadzenie przeglądu systemów i posiadanych zasobów w celu dostosowania rozwiązania do potrzeb danej organizacji. Tego rodzaju audyt i określenie potrzeb warto jest realizować z doświadczonym partnerem. W opinii dostawców klienci dokładnie potrafią sprecyzować swoje bolączki i potrzeby, tym niemniej największym wyzwaniem jest identyfikacja właściwych rozwiązań i samodzielne zamawianie produktów i usług.

Jednym z argumentów przemawiających na korzyść chmury obliczeniowej jest m.in. skalowalność, co dobrze sprawdza się w systemach, w których można zaobserwować czasowe wzrosty zapotrzebowania na zasoby. Mogą one wynikać ze zmasowanego ruchu na stronie, chwilowej potrzeby zwiększenia mocy obliczeniowej, niezbędnej do wykonywania intensywnych obliczeń czy z czasowej konieczności składowania dużych ilości danych. Branżami, w których takie sytuacje znajdują zastosowanie są m.in. e-commerce, edukacja czy np. sektor publiczny (np. na okoliczność wyborów).

Inną korzyścią, oferowaną przez chmurę, jest wysoka dostępność. Korzystając z rozwiązań ulokowanych w wielu regionach, zyskujemy dodatkowe gwarancje nieprzerwanego działania systemów. Chmura oferuje bowiem dużo większe możliwości niż tylko kopie zapasowe wykonywane w czasie rzeczywistym czy możliwość szybkiego odtworzenia danych na innych serwerach w przypadku awarii.

2. Stworzenie zestawu najlepszych praktyk w zakresie polityki bezpieczeństwa

Wykorzystywanie przez organizacje zróżnicowanych systemów, usług chmurowych, oprogramowania w modelu SaaS czy infrastruktury hostowanej lokalnie, rodzi wyzwania związane z zachowaniem szczególnej staranności w kwestii bezpieczeństwa IT. Poza zapewnieniem polityki bezpieczeństwa i procesów, które będą dotyczyć każdego chmurowego i nie-chmurowego rozwiązania, warto przy wyborze dostawcy chmury zwrócić uwagę na to, żeby kontrolował dane we właściwy sposób i zapewniał zgodność z RODO.

Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży w OVH Polska, wskazuje, że w związku z nagłośnieniem tematu RODO na długo przed 25 maja 2018, konsumenci przestali być obojętni na to, co dzieje się z ich danymi. Zainteresowanie i świadomość wzrosły, wzrosła też świadomość społeczna. Konsumenci zaczęli częściej pytać, jak ich dane są zabezpieczone i jak wygląda ochrona przed wyciekiem.

3. Wybór strategii all-in-cloud lub cloud first

Zdaniem przedstawicieli firmy Gartner, największy wpływ na rozwój infrastruktury IT przedsiębiorstw będzie miała w najbliższym czasie strategia all-in-cloud, która zdystansuje trendy cloud first oraz cloud only. W 2020 roku model „wszystko w chmurze” stanie się normą. Do 2021 wdroży go ponad 50% przedsiębiorstw.

Dla przedsiębiorstw posiadających infrastrukturę na tradycyjnych serwerach przeniesienie całego oprogramowania do chmury nie będzie optymalnym rozwiązaniem ze względu na koszty. W tym przypadku firmy będą mogły wybrać model cloud first (najpierw chmura), decydując, które zasoby mają być w pierwszej kolejności dostępne w chmurze lub z nią kompatybilne.

Źródło: Grupa OVH