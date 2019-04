3 aspekty bezpieczeństwa firmowej chmury

1) Środowisko wielochmurowe pojawia się spontanicznie

Zazwyczaj systemy wielochmurowe powstają w firmach spontanicznie, korzystanie z nich nie jest dokładnie zaplanowane, a ich jakiekolwiek zabezpieczenia są wdrażane po fakcie. Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce, zauważa, że wystarczy, aby pracownicy zaczęli korzystać z Dropboxa, Google Drive czy Office 365 i nagle firma staje się użytkownikiem wielu różnych dostawców usług w chmurze. Takie sytuacje ograniczają kontrolę nad danymi, które wpływają do firmy i ją opuszczają. Każda z wykorzystywanych usług ma odrębną, często niezbyt jasną politykę zabezpieczeń, co w efekcie zwiększa ryzyko naruszenia poufności danych.

Należy pamiętać, że zabezpieczenia są tak silne, jak ich najsłabsze ogniwa. Wystarczy, że pracownicy zaczną korzystać z tych samych haseł do różnych aplikacji w chmurze, a ryzyko automatycznie rozszerzy się o obszary niekontrolowane przez zespół IT firmy. Brak informacji o tym, jakie dane są przechowywane oraz gdzie i komu są udostępniane sprawi, że poziom zagrożeń będzie trudny do określenia, ale niemal na pewno się zwiększy. Nie pomaga też fakt, że każda platforma jest podatna na inne rodzaje ataków.

2) Praktyczne rozwiązania lepsze niż ograniczenia

Zatrudnieni w firmie specjaliści od bezpieczeństwa powinni skupić się na promowaniu wśród pracowników dobrych praktyk, zaczynając np. od założenia przeznaczonych do użytku służbowego kont Dropbox i aplikacji Google. Nie rozwiąże to wszystkich problemów, ale w dalszej perspektywie ułatwi centralne zarządzanie tymi usługami i zmniejszy ryzyko.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w chmurze ostatecznie leży po stronie użytkownika. Dostawcy usług wielochmurowych zazwyczaj zapewniają szczegółową dokumentację informującą o warunkach i zagrożeniach związanych z ich wykorzystywaniem, co zaznacza Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce. Ekspert dodaje, że specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa muszą więc ustalić granicę, gdzie zaczyna się ich odpowiedzialność, a kończą obowiązki dostawcy. Dopiero wtedy można zacząć opracowywać strategię zabezpieczeń, włączając w to szyfrowanie danych i ustalanie odpowiednich wymagań poufności.

3) Bezpieczeństwo w chmurze

Przedsiębiorstwa oraz ich zespoły IT muszą przygotować się na to, że pracownicy będą korzystać z wielu środowisk w chmurze. Aby zapewnić odpowiednią ochronę i widoczność, konieczna będzie integracja zabezpieczeń i stworzenie odpowiedniej polityki reagowania na zagrożenia. Takie podejście pozwoli na bezpieczną komunikację w chmurze pomiędzy aplikacjami a urządzeniami końcowymi (komputerami, smartfonami), zaś firma będzie mogła czerpać korzyści z zalet przetwarzania danych w chmurze, jednocześnie unikając potencjalnych niebezpieczeństw.

