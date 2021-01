29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia

O Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w niedzielę 31 stycznia, będzie głośno już od samego rana! Oficjalny start akcji rozpocznie się w programie Dzień Dobry TVN. 29. Finał WOŚP będzie transmitowany na trzech antenach – TVN, TVN24 i TTV oraz w Playerze. Przez cały dzień będą się odbywać łączenia z sześcioma miastami w Polsce – Sosnowcem, Białką Tatrzańską, Łodzią, Tarnowem Podgórnym, Wrocławiem i Radomiem. Wśród reporterów będzie Maciej Wójcik, Bartek Jędrzejak, Gabi Drzewiecka, Zbigniew Łuczyński, Katarzyna Jaroszyńska i Kinga Burzyńska.

Kolejny raz z dumą będziemy wspierać działania Wielkiej Orkiestry jako partner telewizyjny. Myślę, że ze względu na szczególne okoliczności tym razem aktywność telewizyjna i online’owa WOŚP będzie nawet ważniejsza niż w poprzednich latach, dlatego zrobimy co w naszej mocy, żeby dzień finału Orkiestry znowu był świętem wszystkich ludzi dobrej woli.

- Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.

Studio telewizyjne znajdzie się na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. W finałowym koncercie zagrają m.in. Krzysztof Zalewski, Karaś/Rogucki, Ørganek, Dr Misio, Piersi, Vavamuffin.

29. Finał WOŚP jest już praktycznie gotowy do odpalenia! 10 stycznia na antenie TVN24 w specjalnym programie Jurka Owsiaka zaprosiliśmy wszystkich do próby generalnej naszej zbiórki i potwierdziliśmy, że gdyby Finał odbywał się w pierwotnym terminie – zagralibyśmy pięknie i z całą mocą. Przed nami jeszcze kilkanaście dni a deklarowana kwota 29. Finału to już 27 milionów. Nie możemy doczekać się 30 stycznia, kiedy to ruszy nasza transmisja (również na Player.pl) i 31 stycznia kiedy będziemy witać się z milionami naszych przyjaciół przed ekranami telewizorów. W tym roku szczególnie adekwatne będzie hasło Jurka Owsiaka – oj się będzie działo!

- Anna Jadwiga Orzech, dyrektorka komunikacji w Fundacji WOŚP.

Dodatkowo gwiazdy TVN Grupa Discovery przekażą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy „Rzeczy od serca”. Na aukcjach można odnaleźć możliwość zagrania epizodu w nowym serialu „Tajemnica zawodowa” czy „Brzydula”, suknię ślubną i spotkanie z Izabelą Janachowską, mecz tenisowy z Anną Dereszowską lub kolację z Małgosią Heretyk oraz Ernestem Musiałem. Na licytację trafiła również rakieta z French Open od Igi Świątek, zaproszenie na obiad do domu Edyty i Cezarego Pazurów czy trening prowadzony przez Pawła Korzeniowskiego.