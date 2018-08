25 pomysłów na prezenty dla mężczyzny, chłopaka, chłopca, chłopięcia

Dziewczyny czasem mają skłonność do ubierania swoich chłopaków. Trochę ryzykowne, bo można nie trafić w ulubiony styl, ale jeśli np. wybieracie się razem na uroczystość, która nie będzie bardzo oficjalna czy usztywniona (choćby wesele przyjaciół), możesz wybrać dla niego żartobliwy krawat. Na przykład taki...

Telefon (inny niż iPhone) na ładowarce indukcyjnej (bezprzewodowej) ładuje się bez wpinania kabla. Praktyczne rozwiązanie, jeśli ładowany telefon powinien być łatwo dostępny i pod ręką, a kable albo się wciąż gubią, albo niszczą.

Gadżet, za który mężczyzna będzie Cię na zmianę przeklinał i wychwalał pod niebiosa. Clocky to budzik, który dzwoniąc - ucieka. Aby go wyłączyć, trzeba go złapać - a więc rzeczywiście podnieść się z łóżka. Sposób na tych, którzy lubią po kilka razy nacisnąć przycisk drzemki w smartfonie :-).

Chusta-komin dla motocyklisty (ale i rowerzysty) z charakterem.

Praktyczny, spełniający swoje zadanie, wygodny w noszeniu i łatwy do utrzymania w czystości duży kubek termiczny (ponad 450 ml). Do tego jest w fajnym stylu - według producenta ta kompozycja kolorów nadaje się dla myśliciela (Thinker).

Bardzo solidny, porządnie wykonany i modnie sygnowany element męskiego wizerunku, który pasuje do różnych stylów - ale najbardziej fanom klasyki.

Jeśli mężczyzna lubi nadać życiu nieco "analogowego" charakteru , dobrym pomysłem na prezent może być klasyczne pióro wieczne dobrej marki.

Dla chłopaka, który lubi swój samochód i jazdę, ale i ceni bezpieczeństwo i pewność w trasie.

Porządnie wykonane, dobrze wyglądające okulary, praktyczne i funkcjonalne - szczelne, nie parują, z przyciemnieniem soczewki (reakcja na światło słoneczne). Fajny prezent, jeśli dotychczasowe okulary wymagają wymiany.

Niewielki (3W), ale wydajny i przyzwoity przenośny głośniczek. Jak mówią, ma dobry stosunek jakości do ceny. Sprawdzi się na wycieczce czy grillu na działce.

W korporacjach coraz częściej pracują chłopaki z charakterem, którzy muszą nosić "mundurek", ale lubią trochę naginać korporacyjne wymogi. Może w takim razie "geekowe" spinki do mankietów?

Prezent dla posiadaczy telefonu Samsung Galaxy7 (z innymi może nie sprawdzić się wystarczająco dobrze). Gadżet do rozpoczęcia przygody z wirtualną rzeczywistością.

Gra karciana "Kotostrofa" Bezpretensjonalna, sympatyczna, pełna poczucia humoru gra osnuta na "Czarnym Piotrusiu", ale wymagająca odrobiny podejścia strategicznego. Gra wyjazdowa - niewielkie, zgrabne pudełko sprawia, że wejdzie do każdego bagażu.

A może rozpocząć przygodę z kodowaniem od próby zaprojektowania własnej gry? Książki z zakresu informatyki są raczej z wyższej półki cenowej, więc tym bardziej nadają się na prezent.

Zestaw obiektywów do smartfona, dzięki któremu fotografowanie telefonem może stać się dużo bardziej atrakcyjne i dające więcej możliwości.

“Drobiazg” (bo i cena niebagatelna), który z pewnością ucieszy każdego miłośnika survivalowej przygody - narzędzie w formie bransoletki ze stali nierdzewnej, złożone z 9 modułów, dających 29 funkcji (np. śrubokręty, przecinaki etc.)

Opaska silikonowa "Ból jest tymczasowy. Duma jest wieczny" dla mężczyzny, który chlubi się swoją naturą wojownika.

Męska gra dla chłopaków, którzy lubią rozgrywki planszowe, ale niekoniecznie mają ochotę na kolejne "gry familijne". Można stoczyć samotną rozgrywkę (gra od 1 osoby) albo współpracować z grupą innych (maksymalnie w sumie 7) graczy.

Prezent dla miłośników survivalu i militariów. Warto zamówić nieśmiertelnik z wybiciem. Dobrym motywem będzie krótka dewiza, bliska duszy obdarowanego.

Gadżet zarówno dla miłośników całodziennych wypraw w miejsca bez prądu, a także zwolenników ochrony środowiska (szczególnie odnawialnych źródeł energii). Docenią oni na pewno powerbank, który można doładować na słońcu.

Większa okazja? Jeśli bliski Ci chłopak lubi czytać, podaruj mu czytnik e-booków. Wybierz klasykę gatunku, którą czytelnicy e-booków chwalą, ponieważ książki czyta się niemal jak papierowe. Wersja bez reklam jest nieco droższa, ale za to z większym komfortem lektury - bardzo dobra na prezent.

Jeden z zawodów, które pojawiły się niedawno, ale na pewno nie znikną, to pilot drona. Kurs na operatora drona (wraz z egzaminem państwowym) to prezent raczej kosztowny (ok. 3000 zł), ale na pewno przyszłościowy.

Bardzo przyjemna - choć raczej kosztowna - propozycja drona profesjonalnego, który ze względu na małą masę (500 g) można pilotować bez uprawnień. Dobra, sprawdzona marka gwarantuje wysoką jakość i dobrą zabawę.

Do drinków i zimnych napojów, czyli i na lato, i na imprezę. Kamienne kostki chłodzące nadadzą się zarówno dla biznesmena (nie rozcieńczą whisky), jak i hipstera (czarny lód) czy ekologa (oszczędzają wodę).

Jeszcze jeden (także ze względu na cenę) prezent na dużą okazję, dla aktywnych. Do biegania, długich marszów, jazdy na rowerze i innych aktywności z mierzeniem swoich osiągnięć, by jednocześnie być na bieżąco i w kontakcie...