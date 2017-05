25 najgorszych haseł, jakie kiedykolwiek mógłbyś wybrać

Dlatego też zalecamy stosowanie menadżerów haseł, które mają możliwość wygenerowania losowego hasła, złożonego z kombinacji znaków, cyfr i symboli, które jest w zasadzie niemożliwe do odgadnięcia. Menadżer haseł wykonuje również za nas robotę i zapamiętuje to hasło.

Wszystko, co musisz zapamiętać to jedno super-skomplikowane hasło główne do programu i nigdy nie musisz się już martwić o to, że zapomnisz maila, loginu, czy hasła do jednego ze swoich 150 kont.

Proste! Prawda?

Mimo tego, że menadżery haseł są bardzo proste w użyciu i przydatne, to wiele osób albo ignoruje ich istnienie lub myśli (błędnie), że korzystanie z takiego programu będzie dla nich zbyt problematyczne. Tak więc pozostają przy swoich złych zwyczajach.

Fakt, że w sieci utrzymuje się temat złych haseł, dowodzi że wciąż do wielu osób nie dociera przekaz, a nowe badania przeprowadzone przez SplashData pokazują wyraźnie, że ogromna rzesza ludzi w dalszym ciągu wykorzystuje bardzo proste i domyślne hasła.

SplashData przyjrzało się ponad dwóm milionom haseł, które wyciekły do sieci w ciągu ostatniego roku i przygotowała listę 25 najgorszych haseł.

Pamiętajcie – nie tylko badacze znają zestawienia najprostszych i najczęściej używanych haseł. Złodzieje danych również wiedzą o tym wszystkim.

Oto lista 25 najgorszych haseł na świecie:

123456 password 12345678 qwerty 12345 123456789 football 1234 1234567 baseball welcome 1234567890 abc123 111111 1qaz2wsx dragon master monkey letmein login princess qwertyuiop solo passw0rd starwars

Jeśli rozpoznajesz którekolwiek hasło jako to używane przez Ciebie wyciągnij lekcję z tego artykułu i zmień swoje hasło jeszcze dziś!

Może Ci się wydawać, że wybranie hasła jak ‘1qaz2wsx’ jest sprytnym posunięciem (spójrz na klawiaturę, jeśli zastanawiasz się skąd takie zestawienie), ale przecież bardziej niż oczywiste jest to, że mnóstwo innych osób wpadnie na ten sam pomysł.

Nie czuj się też zbyt pewnie, jeśli Twoje hasło nie znalazło się na powyższej liście.

Faktem jest, że przestępcy i łamacze haseł mają dostęp do baz danych zawierających miliony najpopularniejszych haseł – co oznacza, że jeśli podejmiesz ten wysiłek i stworzysz lub też wygenerujesz wyjątkowo skomplikowane i niepopularne hasło, szanse na to, że ktoś je złamie są bliskie zeru.

Skorzystaj z poniższych porad, żeby polepszyć swoje bezpieczeństwo w sieci: