23 pomysły na prezenty dla kobiet

albo od drugiej strony: abonament Legimi z czytnikiem inkBOOK Classic 2 za 1 zł

Praktyczny, ale i urokliwy gadżet. Pozwoli wygodniej trzymać telefon (np. do selfie), przypiąć go w samochodzie czy uniknąć plątania słuchawek dousznych. Ostateczny wybór to Twoja robota. My proponujemy:

Banalne zasady, a ciekawa rozgrywka, czyli gra niemal idealna. Pięknie wykonana i estetycznie zaskakująca, a przy tym pozwala poznać ludzi ze swego otoczenia - nawet bliskich - od nowej strony. Kobiety coraz bardziej doceniają gry planszowe.

Jeśli kobieta jest urodzoną organizatorką imprez, dołóż do jej arsenału Dixit w wersji na 12 osób.

Wybór jest naprawdę szeroki, a jego kryteria mogą być nieograniczone. Proponujemy wybór paletki tzw. naturalnej (niemal wszystkie kobiety będą miały z niej pożytek) lub uniwersalnej (dużo cieni w jednym). Dla dziewczyn, które docenią zarówno jakość, jak i rekomendację znanej vlogerki (tę paletkę poleca guru makijażu Red Lipstick Monster :-)

Nowy element miejskiego stylu i troska o miejską dziewczynę w jednym. Maseczka musi być odpowiedniej jakości. Wzór powinien pasować do stylu kobiety - proponujemy racje uniwersalny - ale jeśli często wędrujecie po mieście razem, możesz zdecydować się na dwie maseczki, dla Was obojga.

Elegancka torba na laptopa

Kobiety, które chcą jednocześnie mieć przy sobie swoje biuro w laptopie i być reprezentacyjne, ucieszą się z torby na laptopa, która będzie uniwersalnym uzupełnieniem stylu, a nie tylko praktycznym bagażem.

Zaparzaczka i puszka dobrej herbaty

Jeśli bliska Ci kobieta należy do zwolenniczek spokojnego, wręcz rytualnego picia herbaty, podaruj jej zestaw do pełnego celebrowania takich chwil.

podkreśli, że ma być niespiesznie

świetnie uzupełni zadanie leniwca…

Niemal każda z nas lubi, przynajmniej od czasu do czasu, wyciągnąć się na kanapie pod kocykiem. A jeśli ten kocyk jest nienudny, a przy tym tylko dla niej - czego chcieć więcej?

Gra planszowa dla dwóch osób

Jeśli oprócz prezentu materialnego chcesz podarować także możliwość spędzenia czasu razem, wybierz grę planszową dla dwóch osób.

Spróbujcie nowego podejścia i wybierzcie grę kooperacyjną. Sprawdźcie, czy potraficie współpracować jako tajni agenci.

Rywalizujecie czasem? W kuchni? W pracy? Nie tylko? Zróbcie z tego użytek w rozrywce - stoczcie planszową rozgrywkę godną władców świata i... poznajcie się jeszcze lepiej.

Jeśli Twoja dziewczyna nie jest pewna, czy ten cały Netflix jej się spodoba - pozwól jej spróbować. Jedyna wada abonamentu to jego cyfrowy charakter (kod PIN). Jak to wręczyć? Możesz go napisać na fantazyjnym papierze i nakleić na pudełku czekoladek lub trufli.

Jeśli wiesz na 100%, że kobieta doceni wygodniejszą, trwalszą i mniej bolesną depilację, a nie uzna nowego depilatora za przytyk czy sugestię, zafunduj jej nawet nie odrobinę, a solidną porcję luksusu.

Pakiet książek Sylwii Kubryńskiej może być dla współczesnej 35-45-latki jak rozmowa z przyjaciółką.





Mały, zgrabny, markowy, z popularnym motywem. Jeszcze nie jest za późno na fajny kalendarz!

Film o ciekawej kobiecie

Kobiety, które nad telewizję na żądanie przedkładają własną płytotekę, z okazji swego święta mogą mieć ochotę na film o szczególnych kobietach, z wyjątkowymi rolami głównymi

Tutaj możesz w pakiecie dołożyć osławioną książkę bohaterki:

Mroczne i splątane relacje międzyludzkie - świetnie opowiedziane! Dla mólek książkowych i dziewczyn szukających dobrej literatury.