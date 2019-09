2021: urząd prześle list polecony elektronicznie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt przewiduje, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r., z pewnymi wyjątkami takimi jak np. korespondencja sądowa, które zaczną wchodzić w późniejszych terminach. Teraz projektem zajmie się parlament.

Nowa możliwość otrzymania urzędowego listu poleconego

- To będzie rewolucja w doręczeniach. Osobom, które będą chciały korzystać z tradycyjnej, papierowej korespondencji, pozostawiamy oczywiście taką możliwość – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Projekt wprowadza możliwość wysyłania i odbierania dokumentów drogą elektroniczną z taką samą ważnością jaką zapewniał do tej pory list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nowe e-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Rozwiązanie będzie darmowe rozwiązanie dla obywateli. Administracja publiczna będzie korzystać z usługi operatora wyznaczonego. Obecnie jest nim Poczta Polska. To ona miałaby wyłączność na obsługę urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r.

Najpierw adres do doręczeń!

Aby otrzymać polecony list elektroniczny, trzeba będzie mieć adres elektroniczny do doręczeń. Można będzie albo uzyskać go od operatora wyznaczonego, albo kupić od komercyjnego dostawcy usług zaufania. Będzie on przechowywany w specjalnie na te potrzeby stworzonym nowym rejestrze - bazie adresów elektronicznych.

Obywatel czy przedsiębiorca będzie miał dostęp do usługi publicznej operatora wyznaczonego ze strony GOV.PL.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji