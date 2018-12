2019 ważny dla branży cyfrowej i rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce

Zdaniem Michała Kanownika, prezesa Związku Cyfrowa Polska, nowa Dyrektywa Unijna zdeterminuje to, co będzie dozwolone w przyszłości w internecie, więc bezpośrednio wpłynie na losy całego rynku kreatywnego oraz samych konsumentów. Według eksperta regulacje będą szczególnie istotne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które są dziś bardzo atrakcyjne dla światowych koncernów lokujących w nich centra R&D. Wizja wejścia Dyrektywy w kształcie, w jakim przyjął Parlament Europejski martwi Związek, bo wiąże się z ryzykiem utracenia statusu regionu, w którym nowoczesne technologie nie tylko się rozwijają, ale też sprzedają.

Wyzwaniem – cyberbezpieczeństwo, szansą – technologia 5G

W 2019 r. ważnym wyzwaniem dla polskiego sektora cyfrowego będą również kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zdaniem Kanownika coraz większym problemem są zagrożenia związane z bezpieczeństwem urządzeń końcowych takich jak smartfony, tablety, komputery czy drukarki. Dziś niestety w Polsce brakuje realnych działań w tym zakresie, a szczególnie budowania świadomości na ten temat. Zdaniem eksperta państwo korzystając z doświadczeń przedsiębiorców z sektora cyfrowego w nowym roku będzie musiało podjąć się wysiłku, by wdrożyć takie rekomendacje, które zapewnią większe cyberbezpieczeństwo zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego w Polsce. W tym ostatnim segmencie ważne ma być zbudowanie takich wytycznych dla urzędników, które ochronią administrację publiczną przed cyberzagrożeniami już na etapie rozpisywania zamówień publicznych na sprzęt elektroniczny, narażony na cyberataki.

Branża nowoczesnych technologii ocenia także, że nadchodzący rok będzie również kolejnym rokiem rozwoju technologii Internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji czy robotyki. Czeka nas też duży postęp w postaci piątej generacji technologii mobilnej, czyli 5G. Nowy standard dzięki znacznej poprawie prędkości przesyłu danych i odporności na spadki wydajności oraz opóźnienia może otworzyć ścieżkę dla wielu innowacyjnych rozwiązań i usprawnień – mówi Michał Kanownik. Jego zdaniem 5G to także wyzwanie i szansa dla firm z sektora kreatywnego, bo rozwój tej technologii to również możliwość udostępniania i wdrażania nowych produktów oraz usług, które z pewnością znajdą zainteresowanie wśród polskich konsumentów.

Przyjazne prawo sprzyja branży

Również kroki polskiego rządu takie jak wprowadzenie pakietów dla przedsiębiorców, Konstytucji biznesu czy walka z oszustwami podatkowymi sprawiają, że na 2019 rok branża cyfrowa patrzy z nadzieją. Tym bardziej, że ostatnie lata dla tego sektora nie były łaskawe m.in. ze względu na działalność oszustów podatkowych. Zdaniem eksperta dobrze, że rząd wprowadził szereg rozwiązań legislacyjnych – m.in. Jednolity Plik Kontrolny czy metodę podzielonej płatności, które dążą do oczyszczenia rynku., ponieważ zmiany te doprowadziły do ograniczenia karuzel podatkowych i co za tym idzie, umożliwiły uczciwą konkurencję branży cyfrowej na rynku. Dodaje, że branża w 2019 r. będzie z uwagą przyglądała się kolejnym regulacjom, które zaczną obowiązywać od nowego roku, np. uldze podatkowej na badania i rozwój, tzw. innovation box oraz tym, które rząd dopiero planuje wprowadzić, np. przepisy służące walce z zatorami płatniczymi.

Źródło: Związek Cyfrowa Polska