2017. Nieobiektywny alfabet Dziennika Internautów

A jak Anteros. Nazwany po jednym z synów boga Marsa Anteros to łazik marsjański o dosyć dużej prędkości jak na tego typu pojazdy - prawie 20 km/h. W czerwcu uczestniczył w zawodach łazików w stanie Utah, w pobliżu analogu bazy marsjańskiej Mars Desert Research Station. Jak mówili twórcy, kwalifikuje się na nie tylko 36 drużyn z całego świata. Więcej o tym w DI oraz w komunikacie PAP.

B jak (Jeff) Bezos. Szef Amazon (53 l.) w lipcu wskoczył na pierwsze miejsce rankingu najbogatszych ludzi świata miesięcznika Forbes, z kwotą 90,9 mld dol., które zawdzięcza głównie kursowi giełdowego akcji Amazona. Na drugim miejscu jest dotychczasowy lider rankingu, Bill Gates. Można powiedzieć, że Polska przyczynia się do majątku Bezosa - w naszym kraju jest pięć ogromnych centrów dystrybucyjnych Amazona (w tym jedno w Szczecinie wciąż w budowie). Oto lista na stronach Forbesa.

C jak czujnik smogu. Montowane już niemal wszędzie, w maju pojawiły się w Sosnowcu. To wynik zwycięstwa w głosowaniu internetowym #PolskaOddycha z Airly. W Sosnowcu zamontowano 7 czujników, a aplikacja mobilna pozwala mieszkańcom szczegółowo śledzić stan powietrza w ich okolicy. O szczegółach Dziennik Zachodni.

D długopis cyfrowy. Rozwiązanie pod nazwą IC Pen umożliwia utrwalenie w formie elektronicznej tekstu pisanego na papierze. Pod koniec września w kilku oddziałach PKO Banku Polskiego prowadzony był pilotaż we współpracy z firmą IC Solutions. Ten startup, założonym przez naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, był jednym ze zwycięzców programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland w ścieżce „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, a jedną z nagród była właśnie możliwość implementacji technologii. (pisał o tym DI).

E jak elektromobilność. Końcówka roku przyniosła nam też Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do końca 2020 r. w Polsce powstanie 6 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych (o normalnej mocy) oraz 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy, a same pojazdy będą zwolnione z akcyzy. W strefach płatnego parkowania będą mogły parkować za darmo, a do 2025 r. - korzystać z buspasów. Dzięki tym zabiegom do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów elektrycznych. Więcej o tym pisze Business Insider.

F jak FindAir. Ten medyczny startup okazał się najlepszy w naszej części Europy podczas infoShare Startup Contest. Produkt skierowany jest do osób borykających się z astmą – specjalna nakładka na inhalator i aplikacja na smartfona pozwalają zbierać informacje, kiedy dana osoba użyła inhalatora i w jakich okolicznościach. Pomaga to przewidywać, które czynniki wywołują u danej osoby astmę i ostrzegać ją przed kolejnym ewentualnym atakiem. Po zwycięstwie firma otrzymała dofinansowanie - pisze o tym Business Insider.

G jak gotówka. A raczej jej brak. Dzięki programowi Ministerstwa Rozwoju i Krajowej Izby Rozliczeniowej w 500 urzędach w sierpniach pojawiła się możliwość płatności bezgotówkowych (więcej w DI). W 2017 roku pojawiały się też analizy dotyczące stopniowej rezygnacji naszego społeczeństwa z płatności gotówkowych (np. w DI).

H jak Hasła. W 2017 roku nie zmieniło się zbyt wiele. Nadal jesteśmy bardzo beztroscy, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych cennych zasobów. Zobacz, jakie są najgorsze możliwe hasła (materiał w DI) oraz jakie obyczaje mają mieszkańcy całej Unii Europejskiej (materiał w DI).



I jak InPost (wyciek danych). W lipcu InPost zmagał się z problemem wycieku danych ponad 57 tys. pracowników i współpracowników firmy, listy użytkowników systemów informatycznych wraz z hasłami i listy ok. 140 klientów firmy. Gdyby incydent wydarzył się rok później(czyi po wejściu w życie rozporządzenia RODO), oznaczałby dużą karę dla firmy. Wnioski, nie tylko dla InPost, nasuwają się same. Pisała o tym Zaufana Trzecia Strona, komentarz Deloitte pojawił się w DI.

J jak Jednolity Plik Kontrolny. Mikroprzedsiębiorcy przygotowują się do realizacji obowiązku comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego na potrzeby raportowania do fiskusa. Ma to uszczelnić system podatkowy i zapewnić większe wpływy z podatków do budżetu państwa. Więcej w DI.

K jak krótkoterminowy wynajem samochodów. Takie rozwiązanie zapowiedział w lutym - jako pierwsze miasto w Polsce - Wrocław. Wypożyczalnia ma wystartować w 2. kwartale 2018 roku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (z firmą Enigma). Jeden ze 190 samochodów osobowych lub 10 vanów będzie można rezerwować przy pomocy strony internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej. Pisał o tym DI.

L jak Lazarus. Podobno to właśnie ta grupa przestępcza stała za atakiem robaka ransomware WannaCry, który w maju sparaliżował działanie wielu instytucji. Na czy polegał problem? Przypomnij sobie analizę Niebezpiecznika.

M jak mAkcelerator mBank. mBank nie jest pierwszą (ani zapewne ostatnią) duża instytucją finansową, która inwestuje spore pieniądze (w przypadku mBanku 50 mln euro) w rozwój startupów "fin-tech", czyli specjalizujących się w technologiach dla sektora finansowego. W 2017 roku fin-tech był jednym z głównym słów kluczowych w technologi. Pisał o tym DI.

N jak Nightly. W lipcu startup DreamJay poinformował o badaniach snu, które stanowiły część testów beta oferowanej przez firmę aplikacji Nightly. Narzędzie to, stworzone przez interdyscyplinarny polski zespół naukowców, artystów i przedsiębiorców, wydaje się czymś więcej niż aplikacja do monitorowania snu. Przypomnij sobie więcej z DI oraz przeczytaj o dofinansowaniu dla projektu w portalu Wirtualne Media.

O jak Open Source. Nie wszyscy zgadzają się z tezą, że mijający rok był rokiem Open Source, a otwarte zasoby w coraz większym stopniu stają się podstawą współczesnego biznesu internetowego. Z badania "Polski rynek Open Source" wynika jednak, że stosuje je aż 97% firm. Więcej w DI.

P jak Powermat. Bezprzewodowe darmowe ładowanie telefonu - od sierpnia możliwe jest w kilku punktach w Warszawie, Krakowie i na Śląsku, a takich lokalizacji przybywa. Można je znaleźć w aplikacji Powermat. Pisał o tym DI.

R jak reforma prawa autorskiego. Krok w tył? Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy, który zmusiłby serwisy internetowe, które udostępniają i przechowują treści generowane przez użytkowników do wykorzystywania specjalnego oprogramowania filtrującego. Proponowane zmiany mogą doprowadzić do nadmiernego filtrowania i usuwania zamieszczonych treści oraz do stałego monitorowania aktywności użytkowników w sieci. Warunki te naruszałyby wolność słowa, wolność informacji, a także prawo do prywatności. Więcej w DI.

S jak Sky Tronic. Firma wygrała konkurs Start Jerusalem Competition 2017 (23.10.2017) na najbardziej innowacyjny start-up z branży Technology, WEB, Mobile i ICT, organizowany przez Ambasadę Izraela w Polsce i Mindspace. Spin-off Politechniki Wrocławskiej tworzy technologię z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, zapewniającą precyzyjny, stabilny oraz bezpieczny lot dronami. Międzynarodowy potencjał spółki technologicznej został doceniony przez jury konkursu składającego się ze światowych ekspertów. Pisał o typ portal TuWrocław.

T jak telemedycyna. Jeszcze do niedawna (do wejścia w życie odpowiednich regulacji) traktowana jako ciekawostka, dziś ma coraz więcej zwolenników i możliwości stosowania. Polskie firmy zyskują znaczenie zarówno na krajowym, jak i na światowym rynku. Krótka analiza w DI.

U jak Ucho Prezesa. 9 stycznia na YouTube wystartował komediowo-polityczny serial "Ucho Prezesa" (od 15 lutego na platformie internetowej Showmax, od stycznia 2018 trafi do telewizji WP), stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Opowiada o prezesie partii rządzącej i jego otoczeniu. Kanał na YT ma pond 440 tys. subskrybentów.

V jak VR (pierwsze w Polsce). Uczymy się korzystać z rzeczywistości wirtualnej, powstają nowe rozwiązania z jej wykorzystaniem. W tym roku w Polsce pojawił się m.in. prototyp bieżni wielokierunkowej (pisał o tym także DI), nowe gry (czytaj w DI) oraz kino w Warszawie (szczegóły w DI).

W jak wojsko cybernetyczne. Jak zapowiedział w październiku minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, w Polsce ma powstać “wojsko cybernetyczne” liczące ok. 1000 żołnierzy. Ma ono zajmować się atakami teleinformatycznymi w cyberprzestrzeni oraz operacjami informacyjnymi (w tym psychologicznymi). Na ten cel MON planowało wydać ok. 2 mld zł. Zobacz analizę Niebezpiecznika. Pozostaje wiele pytań, w tym podstawowe - czy koncepcja przetrwa planowaną na styczeń rekonstrukcję rządu?



Z jak Zalando Build. Zalando dołącza do firm, które chcą współpracować ze startupami ze swojej branży, tj. zajmujących się (cytat z informacji prasowej) personalizacją doświadczeń zakupowych oraz dostarczaniem inspiracji modowych. Swoje pomysły na współpracę z Zalando mogą zgłaszać również startupy z Polski. Piszą o tym Wiadomości Handlowe.

Do zobaczenia w 2018 roku!