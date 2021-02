18 lutego lądowanie misji Mars 2020 można będzie obejrzeć z ekspertami Polskiej Agencji Kosmicznej

MARS 2020 to jedna z 3 misji, które w tym roku będą eksplorować Czerwoną Planetę. Pozostałe misje to: należąca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Hope (Nadzieja) oraz chińska Tianwen1 (Poszukiwanie niebiańskiej prawdy).

Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt marsjańskich misji, z czego wiele zakończyło się porażką. W pierwszych dekadach eksploracji na Marsa latały głównie sondy USA i ZSSR. Obecnie, coraz więcej krajów decyduje się na własne badania Czerwonej Planety, w tym Chiny, Indie, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Misja MARS 2020 spędzi na Marsie ok. 1 roku marsjańskiego, czyli ok. dwóch ziemskich lat. Powinna wylądować w kraterze Jezero, w którym w odległej przeszłości geologicznej planety znajdował się zbiornik wodny. Poszukiwać będzie śladów organicznego życia, wykonywać pomiary składu chemicznego i mineralnego powierzchni, a także temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności względnej i właściwości unoszącego się w atmosferze pyłu. Zebrane próbki powrócą na ziemię i pozwolą lepiej przygotować się do kolejnych misji. Ważne jest również jak sprawdzą się zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, które będzie można wykorzystać w przyszłych misjach robotycznych oraz z udziałem ludzi.

Łazik dołączy do zasłużonej dla nauki floty marsjańskich pojazdów – Curiosity, Spirit, Opportunity, a wcześniej Sojouner. Perserverance ma rozmiary samochodu i waży nieco ponad tonę. Poza zestawem czujników mobilnego laboratorium fizyko-chemicznego, z pokładu łazika będzie startował specjalny latający dron Ingenuity (Pomysłowość), przypominający mały helikopter. Zasilany będzie on światłem słonecznym, a w czasie trwania misji wykonać ma minimum kilka kilkuminutowych lotów rozpoznawczych w niewielkiej odległości od pojazdu macierzystego. To pierwsza tego typu maszyna w historii astronautyki.

Misja Hope, należąca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich doleciała na orbitę Marsa 9 lutego br. i jest pierwszą misją tego kraju. Będzie badała dzienne i sezonowe cykle pogody oraz zjawiska pogodowe takie, jak burze piaskowe. Jej zadaniem będzie również wyjaśnienie dlaczego Mars wyrzuca wodór i tlen w przestrzeń kosmiczną, a także inne przyczyny zachodzących zmian klimatycznych.

Chińska misja Tianwen1 weszła na orbitę Marsa 10 lutego 2021 r. Powinna wylądować ok maja/czerwca 2021 r. Tianwen1zawiera orbiter, lądownik oraz sześciokołowy łazik, na którym znajdują się instrumenty naukowe. Misja będzie bowiem badać strukturę geologiczną Marsa, jego środowisko, glebę, będzie też poszukiwać śladów wody.

A już w 2022 r. wystartuje ExoMars 2022, organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną wspólnie z rosyjską agencją Roskosmos. Wówczas w przestrzeń kosmiczną wysłany zostanie m.in. łazik Rosalind Franklin. Będzie to druga część misji rozpoczętej w 2016 r. przez orbiter Trace Gas Orbiter (TGO), nad którym pracowali m.in. polscy inżynierowie i naukowcy.

Wspólne oglądanie lądowania misji Mars 2020 online odbędzie się w czwartek 18 lutego br. Eksperci POLSA, Ambasady USA, przemysłu i świata nauki będą komentować wydarzenia oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z tym związane.

Do wydarzenia można dołączyć na Facebooku >>

Tymczasem 14 lutego na Smithsonian Channel, premierę miał telewizyjny dokument – MAKING TRACKS ON MARS. Klip video z tego filmu dostępny jest także w aplikacji MISSION TO MARS AR, opracowanej przez studio Immersion VR. – Prace nad konceptem aplikacji rozpoczęły się we wrześniu ub. roku. To drugi projekt, który robimy we współpracy ze Smithsonian Channel – poprzedni, poświęcony misjom na Księżyc Apollo’ s Moon Shot AR został nominowany do nagrody EMMY, Webby czy SXSW. Każdy z elementów aplikacji był konsultowany z NASA oraz ze Smithsonian Institute – państwową organizacja ze Stanów zrzeszającą najbardziej rozpoznawalne Muzea na świecie, w tym Air and Space Museum w Waszyngtonie – informuje Bartosz Rosłoński, członek zarządu Immersion VR. - Smithsonian Channel z założenia tworzy dużo treści edukacyjnych i popularnonaukowych, chce docierać do ludzi, którzy interesują się historią i otaczającym nas światem. Sama aplikacja ma również promować film dokumentalny i ma być celebracją tego dużego i przełomowego pod kątem technologicznym wydarzenia – dodaje Bartosz Rosłoński.

Aplikację MISSION TO MARS AR można pobrać bezpłatnie w sklepach Apple App Store i Google Play. Poniżej trailer: