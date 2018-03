14 prezentów dla fanów Tolkiena

Prezenty na Dzień Czytania Tolkiena

Pamiętacie Carla Sandymana, niesympatycznego młynarza z "Hobbita"? Tolkien wspomniał kiedyś, że co prawda znał młynarza, którego wygląd mu się nie podobał, ale tamten nie nazywał się Sandyman, więc mamy tu do czynienia z czystym zbiegiem okoliczności. Chcecie wiedzieć więcej o tym, jakim człowiekiem był mistrz? Ta biografia odpowie na Wasze pytania.

Od czego zacząć przygodę z książkami Tolkiena? Wielu najwierniejszych fanów zdobywało pierwsze szlify na "Hobbicie". Dla początkujących polecamy ładne wydanie klasyka w niezapomnianym przekładzie Marii Skibniewskiej.

Masz w planie wyjazd z dwunastolatkiem i czeka Was wiele godzin w samochodzie? Zaproś jako kolejnego pasażera Mariana Czarkowskiego - zrewanżuje się, czytając Wam "Władcę pierścieni" (przekład Marii Skibniewskiej). Audiobook pudełkowy, zawiera całą trylogię, co zapewnia aż 57 godzin słuchania :-).

Piękne wydanie trylogii (w oryginale) dla tych, którzy albo zawsze najbardziej cenili lekturę dzieła oryginalnego, albo do tego dojrzeli. Zestaw zawiera dodatkowo "Pomocnik czytelnika".

Zbyt kosztowne? Sprawdź (całkiem ładną) wersję paperback:

A może

Możesz go wygrać jako nagrodę w Festiwalu TolkienOn! Zgłoś swoją pracę do 4 kwietnia!

Podobno gry komputerowe oparte o Tolkienowskie uniwersum zwykle nie są szczególnie wartościowe. Wśród nielicznych godnych uwagi znajduje się właśnie "Third Age".

Ciekawa planszówka dla dwóch graczy. Może do ponownego wspólnego odkrycia Tolkiena?

Srebrny naszyjnik filmowej Galadrieli (zjawiskowa Cate Blanchett) z "Hobbita" z oficjalnej kolekcji filmowej.

Bajkowa postać zupełnie nie pasująca do mrocznych cieni Mordoru, które wiszą nad kartami "Władcy Pierścieni". "The Adventures of Tom Bombadil" to zbiór wierszy o malowniczym Tomie, świetnych dla młodych adeptów języka angielskiego.

Czy oburza Was winylowe (czyli popkulturowe) wcielenie Tolkiena? Jeśli nie, na pewno przyjdzie Wam do głowy jakiś Tolkienowski geek, który z całej trylogii najbardziej zapamiętał słowo "pochopnie" i chętnie postawi sobie na biurku Drzewca.

Drogi do czytania bywają bardzo różne. Poskładanie domu Elronda w Rivendell z blisko 250 elementów może być jedną z nich.

Macie kogoś, komu możecie powiedzieć "Mój ssskarbie"?

Drobiazg dla fanów Szarego Czarodzieja z "Władcy Pierścieni" z oficjalnej kolekcji filmowej.

Festiwal TolkienOn

Włącz się do zabawy z Dziennikiem Internautów oraz Legimi w Dniu Czytania Tolkiena. Zainspiruj się jego twórczością i stwórz własne oryginalne dzieło.

Najciekawsze prace opublikujemy online i nagrodzimy kwartalnymi dostępami do 25 tysięcy e-booków bez limitu. Sprawdź szczegóły! >>

