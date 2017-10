12 sposobów na efektywniejszą pracę

Pracować należy mądrze, a nie ciężko, dlatego warto znaleźć niezawodny sposób na odzyskanie zaangażowania i chęci do pracy.

Efektywna praca a aktywność fizyczna

Po kilkunastu godzinach spędzonych na obrotowym krześle w pracy, nie masz już siły ani ochoty gnać na siłownię. Znajome, prawda? Jak się okazuje, ruch jest potrzebny nie tylko naszym mięśniom, ale także mózgowi, by móc pracować efektywnie. Dzięki aktywności fizycznej jesteśmy w stanie zapamiętać więcej i łatwiej. Jesteśmy też bardziej kreatywni.

Efektywna praca to mądrze zaplanowana praca

Wiele zadań w pracy jest do zrobienia „na wczoraj”, jednak mimo to trzeba im nadać oddzielny priorytet, jeśli chcemy efektywnie pracować. Dobrą praktyką jest planowanie swojej pracy z dnia na dzień. Specjaliści twierdzą, że powinno się zostawiać na „czarną godzinę” około 40% czasu pracy. Pamiętaj również, by wykonywać jedną rzecz „na raz”, tracisz mniej energii na przygotowanie się do kolejnego zadania, nie kończąc poprzedniego.

Jeśli martwisz się, że o czymś zapomnisz, zanotuj to – najlepiej punkt po punkcie – w notesie albo na osobnej kartce. Po wykonaniu zadania, skreśl je z listy. Dzięki takim działaniom, zobaczysz postępy swojej pracy, ale też będziesz wiedzieć, co jeszcze przed Tobą.

Efektywna praca, ale... nie zapominaj o przerwach!

Przerwa w pracy powinna być przerwą. Nie warto marnować jej na dokończenie projektu czy odpisywanie na maile. Gdy jest ciepło, należy wyjść z biura i się przewietrzyć, odprężyć, dotlenić mózg. Po powrocie do pracy będziemy bardziej produktywni i pełni energii, a nasza praca będzie efektywniejsza.

Efektywna praca to... robienie nieprzyjemnych rzeczy w pierwszej kolejności

Każdy w swojej pracy wykonuje czynności, których bardzo nie lubi. Wielu ludzi popełnia błąd odkładając je w czasie w nadziei, że znikną w magiczny sposób. Niestety, każdy z nas próbował – u nikogo nie zadziałało. By uniknąć niepotrzebnych przesunięć w czasie i co za tym idzie – pracować efektywnie - warto zaczynać dzień od zrealizowania tych najmniej przyjemnych czynności. Warto też ustalać sobie deadline we własnym zakresie, zanim zrobi to za nas przełożony.

Efektywna praca, czyli pracuj szybciej!

Dobry pracownik to szybki pracownik, dlatego przed zakończeniem dnia pracy warto wstępnie przygotować się na kolejny dzień – zaplanować kolejność działań, posprzątać biurko, przygotować rzeczy, które będą potrzebne. Pozwoli to rano od razu przystąpić do zaplanowanych zadań, zamiast na dzień dobry, odgrzebywać się z dnia wcześniejszego.

Bez inspiracji nie ma efektywnej pracy

Każdy pracownik czasem czuje się „pusty w środku”. Nie ma na nic siły, proste czynności sprawiają mu ogromny problem. Warto wtedy się zainspirować, otoczyć pozytywnymi rzeczami, obejrzeć ulubiony film, posłuchać muzyki, po prostu odpocząć. Zaowocuje to efektywniejszą pracą.

Efektywna praca wyspanego pracownika

Zarwana noc to zazwyczaj spadek efektywności pracy w ciągu dnia. Wskazane jest, by spać przynajmniej 8 godzin. Planujemy zatem czas tak, by spełniać te oczekiwania naszego organizmu.

Przede wszystkim... porządek na biurku!

Ile to razy przed przystąpieniem do odrabiania lekcji mama zwracała nam uwagę, żebyśmy posprzątali na biurku? Jak zawsze miała rację – porządek w miejscu pracy (tudzież nauki) ułatwia nam skupienie się na powierzonych zadaniach, zwiększa efektywność pracy. Bałagan natomiast, bardzo często wzmacnia frustrację.

Odpowiednie gospodarowanie przestrzenią biurową

Jeśli biuro jest duże, a my kilka razy dziennie musimy przespacerować się na jego drugi koniec, by coś wydrukować, do osób niemal niekorzystających z drukarki, to okrawa o stratę czasu, prawda? Gdy istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego urządzenia drukującego, bliżej biurka to powinniśmy z niej skorzystać. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na dzierżawę drukarek, dzięki czemu ilość urządzeń w całym biurze jest wystarczająca i pracownicy nie muszą gromadzić się w jednym punkcie, by po odstaniu w odpowiednio długiej kolejce (bo przecież każdy ma coś do wydrukowania, albo skserowania) móc skorzystać z drukarki czy kserokopiarki.

Praca twórcza, praca odtwórcza

Każdy z nas ma takie chwile, kiedy potrzebuje mechanicznej pracy, nie wymagającej myślenia. Niekiedy zdarzają się dni, gdy nasza kreatywność osiąga maksymalny poziom. Oba te stany mogą nam się przydać! Nie marnuj produktywnych chwil na mechaniczne zadania, zostaw je na gorsze dni, zwiększy to Twoją efektywność pracy.

Efektywna praca, czyli wyeliminuj pochłaniacze czasu

Podczas pracy przy komputerze bardzo łatwo wpaść w sidła pochłaniaczy czasu. Kto z nas nie zna tego schematu - „wejdę na sekundkę, sprawdzę prywatną pocztę”, godzinę później łapiemy się na oglądaniu asortymentu jakiegoś sklepu, który wysłał nam swój newsletter. Wtedy też powstają sytuacje, przez które na własne życzenie musimy zostać w pracy po godzinach, bo nie zdążyliśmy wszystkiego zrobić. Aby tego uniknąć i pracować efektywnie, należy ograniczyć do niezbędnego minimum: przeglądanie prywatnej poczty, portali społecznościowych, prywatne rozmowy telefoniczne.

Odpocznij od efektywnej pracy

Obecnie trudno o choćby chwilę relaksu, jesteśmy ciągle w pracy, a na samo odpoczywanie brakuje nam już czasu. Jeśli chcemy efektywnie pracować, musimy efektywnie odpoczywać. Wypoczynek to indywidualna sprawa, dlatego każdy z nas musi znaleźć swój sposób na relaks.

Niektórzy uważają pracę od 8 do 16 za wymarzoną stabilizację. Czasami jednak musimy zostać po godzinach, jednak gdy nadgodziny stają się normą, warto pomyśleć o zmianie organizacji pracy, by móc pracować efektywnie.