12 godzin – tyle wystarczy, by złamać niemal każdy system informatyczny

Co więcej, 69% z nich przyznaje, że w przypadku włamań dokonywanych incognito ślady ich działania nigdy nie zostały zauważone przez ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w sprawdzanych firmach.

Białe kapelusze

Powyższe statystyki to dwa z najciekawszych wniosków zawartych w przygotowanym przez firmę Nuix opracowaniu „The Black Report 2017”. I bardzo wiarygodne, bo jej reprezentanci postanowili przeprowadzić ankietę wśród specjalistów IT sprawdzających zabezpieczenia informatyczne w firmach. W trakcie takich wydarzeń, jak Black Hat USA czy DEFCON, pytano ich o osobiste doświadczenia związane z ich wieloletnią aktywnością jako „białych kapeluszy”, jak czasem określa się etycznych hackerów.

Eksperci ze wspomnianej firmy, dostarczającej narzędzia i rozwiązania wspierające tworzenie odpowiedzialnych polityk bezpieczeństwa informacji, słusznie zwrócili uwagę na fakt, że większość analogicznych raportów bazuje na obserwacjach i sugestiach menadżerów szczebla C czy członków rad nadzorczych. To sprawia, że zawarte w nich informacje często bywają stronnicze i odległe od rzeczywistego stanu bezpieczeństwa firmowych danych. Poszukując rozwiązania, postanowili więc z pytaniami dotrzeć do samego źródła, a więc w tym przypadku bezpośrednio do ekspertów na co dzień zajmujących się detekcją luk i braków w sprzęcie i oprogramowaniu, które tworzą złożoną infrastrukturę IT przedsiębiorstwa.

– Analiza bazuje na doświadczeniach tzw. hakerów w białych kapeluszach (pentesterów), czyli cyberaktywistów mających umiejętności i know-how analogiczne do tych, jakimi dysponują cyberprzestępcy, jednak w odróżnieniu od nich wykorzystujących tę wiedzę do uświadamiania firmom i instytucjom zagrożeń związanych z lukami i brakami w zabezpieczeniach ich systemów IT. Zdecydowana większość z nich przyznała, że odnalezienie furtki umożliwiającej im uzyskanie dostępu do wrażliwych firmowych danych jest kwestią mniej niż 12 godzin. Jednocześnie połowa respondentów nie kryła, że w przypadku każdej kontrolnie atakowanej firmy stosuje zupełnie inną strategię działania, w tym często korzysta z socjotechniki – zwraca uwagę Ewelina Hryszkiewicz z Atmana, lidera polskiego rynku data center i operatora telekomunikacyjnego oferującego także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.

Luki kryją się wszędzie

Rezultat badania dowodzi jednoznacznie, że systemy IT, na których przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości opierają wszystkie swoje operacje biznesowe, łącznie z przetwarzaniem dużych zbiorów wrażliwych i krytycznych danych, mają wiele luk, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do przeprowadzenia ataku. Jego celem może być zarówno kradzież danych i ich sprzedaż na internetowym czarnym rynku, jak i blokada dostępu do kluczowych plików i baz danych powiązana z żądaniem wysokiego okupu za jego przywrócenie.

Nuix nie jest jedyną firmą, która zwraca uwagę na niski poziom zabezpieczeń. Eksperci z Check Point Software Technologies w ubiegłorocznym badaniu dowiedli, że aż 92% przeanalizowanych przez nich urządzeń podłączonych do sieci jest podatnych na cyberataki. Nie bez powodu słynne oprogramowanie wynajdujące luki w oprogramowaniu – Angler Exploit Kit – atakowało dziennie aż 90 tysięcy celów w 2016 roku. Na odbywającej się w maju konferencji CPX Milan, specjaliści z Check Point poinformowali, że zgodnie z ich prognozami infekcji wywoływanych exploit kitami ma być jeszcze więcej. Biorąc pod uwagę zasięg i skalę szkód wywołanych atakiem ransomware WannaCry, który dotknął ponad 200 000 użytkowników sieci w ponad 150 krajach, trudno kwestionować te przewidywania.

– Zgodnie z analizami Deloitte duże firmy zatrudniające ponad 100 osób mają średnio od 150 do 200 furtek, którymi cyberprzestępcy mogą obejść zabezpieczenia. Te tworzą się w dużej mierze wskutek nieaktualizowanego oprogramowania i starzejącej się infrastruktury sprzętowej. W tej sytuacji normą powinno być regularne sprawdzanie odporności firmowych zabezpieczeń na cyberataki. Najskuteczniejszym narzędziem są tzw. testy penetracyjne, służące do identyfikacji słabych punktów i wskazania adekwatnych środków naprawczych – przekonuje Ewelina Hryszkiewicz z Atmana. Zwraca ona jednak uwagę, że warto szczegółowo przeanalizować doświadczenie i referencje partnera, któremu zamierzamy zlecić tego typu operację, gdyż pentester otrzymuje tym samym dostęp do wrażliwych informacji i systemów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Niekonsekwentny biznes?

Trzeba podkreślić, że samo przeprowadzenie tego typu testu nie oznacza automatycznej poprawy poziomu odporności na cyberataki. Kolejnym krokiem powinno być wdrożenie zaleceń rekomendowanych w raporcie powstałym po przeprowadzeniu pentestu. Według autorów „The Black Report 2017” nie jest to jednak oczywiste – 75% ankietowanych pentesterów stwierdziło, że firmy nawet po otrzymaniu szczegółowych sugestii uszczelnienia swojej infrastruktury wdrażają jedynie śladowe i niewystarczające zmiany, a 64% z nich nie kryło swojej frustracji. Powód? Trudno im zaakceptować fakt, że choć przedsiębiorstwa wiedzą, jaki jest stan bezpieczeństwa ich systemów, nie podejmują żadnych działań zmierzających do jego poprawy.