11 startupów w polskim finale konkursu Chivas Venture

Finaliści, w kolejnych etapach konkursu, skorzystają m.in. z networkingu, mentoringu oraz warsztatów z zakresu prezentacji i pitchu. Nauka pitchu – krótkich, 2-3 minutowych, wystąpień zwięźle przedstawiających pomysł na biznes – pomoże finalistom w zaprezentowaniu swojego pomysłu przed gronem Jury, a w przyszłości – także przed innymi inwestorami. Zajęcia poprowadzą m.in. takie osobowości ze świata startupowego jak Kamil Kozieł – mówca TEDx, specjalista w zakresie prezentacji i prelekcji oraz Piotr Bucki – coach, marketingowiec i specjalista w zakresie pitchingu i autoprezentacji.

Ze względu na remis punktowy, nie udało się wyłonić TOP10, i do dalszego etapu konkursu wyjątkowo weszło jedenastu przedsiębiorców. Co cieszy, zarówno wśród całości zgłoszeń, jak i finałowego TOP11, jest coraz więcej kobiet, będących założycielkami lub współzałożycielkami biznesów.

Do finału zakwalifikowały się:

Food & Life – przedsiębiorstwo społeczne, zajmujące się aktywizacją osób niepełnosprawnych, pomagające tworzyć stabilne i przyjazne środowiska pracy. Działalność firmy opiera się na szkoleniach skierowanych do potencjalnych pracodawców, w trakcie których wykorzystywany jest mobilny punkt gastronomiczny (foodtruck), zatrudniający osoby niepełnosprawne, stanowiący namacalny przykład łamiący stereotyp "osób niepełnosprawnych w pracy".

TIXON Technology – firma powstała z myślą, aby chronić zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. Jej misją jest dostarczanie inteligentnych rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy, które pozwolą przezwyciężyć problemy związane z marnowaniem i niewłaściwym przechowywaniem leków, poprawią efektywność leczenia, wspomogą monitorowanie dawkowania leków oraz ograniczą wpływ negatywnych warunków środowiskowych na zdrowie.

Ubrania do oddania – celem startupu jest stworzenie charytatywnego, ekologicznego i wiarygodnego rozwiązania na pozbywanie się – dotychczas niezagospodarowanej – grupy odpadów tekstylnych. Projekt eliminuje problem wyrzucania ubrań do śmieci, reguluje kwestię zbiórek odzieży w Polsce i gwarantuje transparentność rozliczeń z organizacjami charytatywnymi, które są w niego zaangażowane. Portal pozwala użytkownikom wspierać finansowo konkretne cele organizacji charytatywnych – bez wydania pieniędzy, a poprzez oddawanie niepotrzebnych ubrań.

Łąka – FLOG, czyli antysmogowa łąka kwietna to przełomowy sposób zagospodarowania terenów przy drogach i wprowadzanie łąk kwietnych w miejsce trawników. Specjalnie dobrane rośliny wyłapują zanieczyszczenia z powietrza na poziomie porównywalnym do drzew, a także oczyszczają glebę. Najnowszym wynalazkiem jest mieszanka antysmogowa, wyłapująca pyły pochodzące z rur wydechowych samochodów. Jednocześnie, łatwość utrzymania łąk kwietnych sprawia, że są one bardziej przyjazne dla środowiska niż powszechnie stosowane trawniki.

Bioceltix – startup biotechnologiczny z branży weterynaryjnej, zajmujący się rozwijaniem weterynaryjnych leków biologicznych na bazie komórek macierzystych. Jego celem jest stworzenie przeciwbólowych i przeciwzapalnych leków biologicznych, które umożliwią skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie zwierząt. Powstające leki biologiczne będą nie tylko skuteczniejsze, ale również bezpieczniejsze od obecnie wykorzystywanych leków syntetycznych w leczeniu zwierząt domowych i mają szansę stać się korzystną alternatywą dla tradycyjnej farmakologii.

Deko Eko – przedsiębiorstwo zajmuje się zamianą odpadów w pełnowartościowe produkty konsumenckie, gotowe do wprowadzenia na rynek. Platforma upcyklingowa zmienia sposób myślenia o odpadach. Dzięki współpracy z siecią projektantów tworzy estetyczne i funkcjonalne produkty, z selektywnie wybranych materiałów odpadowych największych firm i korporacji.

Glaze Prosthetics – pierwszy na świecie producent designerskich protez kończyn górnych typu custom-made. Dzięki drukowi 3D i wykorzystaniu technologii SLS, czyli selektywnego spiekania, firma stworzyła pierwsze na świecie designerskie protezy rąk oraz opracowała system łatwej ich wymienialności. Dzięki temu, przyszli użytkownicy będą mieli możliwość traktowania swoich protez jak ozdoby – podobnie jak ma to miejsce w przypadku torebki, butów czy modnego zegarka.

Syntoil – celem przedsiębiorstwa jest rozwiązywanie globalnego problemu nadmiaru zużytych opon i odpadów gumowych. Ten clean-techowy startup, działający w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, przerabia odpady gumowe, otrzymując trzy grupy produktów: karbonizat (sadza, węgiel), oleje i gaz, które ponownie wykorzystywane są do produkcji gumy.

Insignes Labs – ta młoda firma technologiczna zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych komponentów z zakresu chemii specjalistycznej, pozwalających na trwałe i skuteczne zabezpieczenie produktów przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów (bakterii i grzybów). Dzięki stworzonej technologii, niebezpieczne zarazki są aktywnie usuwane z powierzchni produktów, zapewniając czystość i higienę podczas ich użytkowania, a produkty dłużej zachowują swoje walory estetyczne. Technologia może być wykorzystana do szerokiej gamy materiałów takich jak plastiki, farby, powłoki, silikony, lateksy oraz nitryle.

Red Door – wraz ze starzeniem się społeczeństwa i przy jednoczesnym wydłużeniu trwania życia, lawinowo wzrasta liczba osób cierpiących na zaburzenia poznawcze m.in. problemy z pamięcią i koncentracją. W ramach projektu NeuroPlay, startup tworzy przenośne urządzenia, bazujące na metodzie biofeedback. W praktyce, trening polega na graniu w gry na tablecie bez użycia rąk, za pomocą świadomego generowania pożądanych fal mózgowych.

Biolumo – głównym problem społecznym, na jakim skupia się firma, jest walka z antybiotykoodpornością bakterii. Rozwiązaniem proponowanym przez startup jest urządzenie diagnostyczne możliwe do użycia w przychodni, przez lekarzy rodzinnych, które jest w stanie w 6 godzin przetestować pacjenta z podejrzeniem infekcji bakteryjnej i dać odpowiedź na kluczowe pytanie: który antybiotyk zadziała najlepiej? W efekcie pacjenci w dniu wizyty otrzymają spersonalizowaną i celowaną terapię antybiotykową.

Na początku grudnia poznamy pięć startupów, które 17 stycznia 2019 r. wystąpią przed pełną salą podczas krajowego finałowego starcia. I to właśnie podczas tego wydarzenia Jury wybierze jedną firmę, która będzie reprezentować Polskę w globalnym finale, gdzie będzie współzawodniczyć ze startupami z 25 krajów.

Źródło: Chivas