11 pytań z drugim dnem zadanych przez rekrutera

Głównym celem rozmowy rekrutacyjnej jest sprawdzenie, czy kandydat posiada predyspozycje niezbędne na danym stanowisku. Sam przebieg spotkania również ma znaczenie. Zwykle wydaje nam się, że rozmowa kwalifikacyjna to czas, kiedy mamy mówić jak najwięcej i jak najlepiej się reklamować. Niekoniecznie. Jak podkreśla Fabian Pietras, ekspert ds. rekrutacji z Antal – kandydat bardzo często zapomina o tym, że powinien też słuchać. Dzięki temu może wychwycić potrzeby potencjalnego pracodawcy i zaproponować konkretne rozwiązania. Ekspert zwraca uwagę na sposób budowania relacji, kreatywność podczas niestandardowych zadań rekrutacyjnych takich jak tzw. role play, odporność na stres czy zdolności negocjacyjne. Właśnie dlatego pytania stawiane przez osobę rekrutującą są zadawane w sposób, który ma te cechy uwidocznić. Co zatem siedzi w głowie rekrutera i jak go zrozumieć?

1. Pytanie na temat firmy

Standardowym elementem każdej rozmowy rekrutacyjnej jest pytanie o wiedzę na temat firmy, do której dany kandydat aplikował. Co ma na celu?

CEL PYTANIA: Sprawdzenie czy kandydat nie trafił do firmy przypadkowo i jest zmotywowany na tyle, że zadał sobie trud pozyskania informacji o pracodawcy.

2. Pytanie dotyczące specyfiki stanowiska i preferencji kandydata

Czy praca, która wymaga nieustannego przemieszczanie się z miejsca na miejsce nie jest dla Pana przeszkodą?

CEL PYTANIA: Ocena, czy kandydat świadomie wybrał pracę, którą mu oferujemy oraz czy wyzwania, jakie mogą się pojawić nie wpłyną na jego postawę.

3. Pytanie o decyzje zawodowe

Dlaczego wybrał Pan naszą firmę? Skąd kolejna zmiana?

CEL PYTANIA: Czy kandydat ma pomysł na swoją ścieżkę kariery?

4. Pytanie o dotychczasowe doświadczenie

Jakie projekty Pan stworzył?

CEL PYTANIA: Weryfikacja doświadczenia kandydata – czy deklarowane w CV umiejętności są prawdziwe? Czy kandydat potrafi zdefiniować własne sukcesy i co oznacza dla niego sukces? Jaki charakter pracy jest dla niego istotny? Czy stawia się w roli lidera?

5. Pogłębione pytanie dot. doświadczenia

Proszę przytoczyć jeden z projektów z jakimi Pan się zmagał jako menadżer.

CEL PYTANIA: Zbadanie czy kandydat potrafi zarządzać projektem i jak to robi? Czy podejmuje inicjatywę i bierze odpowiedzialność za projekt? Mocne i słabe strony oraz identyfikacja wyzwań.

6. Pytanie o plany zawodowe na przyszłość

Gdzie się Pan widzi za dwa lata?

CEL PYTANIA: Sprawdzenie czy kandydat umie planować krótko i średnioterminowo? Czy ma pomysł na siebie? Jaka jest jego motywacja do rozwoju?

7. Pytanie o porażkę

Jaka była Pana największa porażka w życiu?

CEL PYTANIA: Czy kandydat umie wyciągać wnioski z doświadczenia? Czy potrafi porażkę przekuć w sukces? Co kandydat definiuje jako sukces? Jakie aspekty są dla niego motywujące?

8. Pytanie o sukces

Jaki był Pana ostatni sukces?

CEL PYTANIA: Co kandydat definiuje jako sukces? Jakie aspekty są dla niego motywujące? Czy myśli projektowo?

9. Weryfikacja znajomości języka

CEL PYTANIA: Sprawdzenie umiejętności językowych.

Pytania otwarte pod kątem przykładowego stanowiska – handlowiec:

10. Jak Pan podchodzi do sprzedaży?

CEL PYTANIA: Pytanie otwarte, mające na celu zbadanie nastawienia do sprzedaży? Sprawdzenie, co sądzi o pracy handlowca i czy posiada predyspozycje niezbędne na tym stanowisku?

11. Jak poradzi sobie pan ze żmudnym telefonowaniem do klientów?

CEL PYTANIA: Czy kandydat jest wytrwały i odporny na odrzucanie oferty? Czy kandydat rozumie i akceptuje specyfikę stanowiska?

