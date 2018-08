11 pomysłów na twórcze i rozwijające prezenty dla dwulatka

Jeden, dwa czy trzy? Można zbudować całą solidną flotę lawet i ciągnąć za sobą. Do tego na kołach w ruchu powstają ciekawe wzory. Prosta a skuteczna zabawka wspierająca pomysłowość i zmysł obserwacji.

Dni tygodnia, owoce, liczby, a nawet cykl rozwojowy motyla - wszystko to wpada do małej główki niejako przy okazji, bo i tak najpyszniejszą zabawą jest badanie wygryzionych przez gąsienicę dziurek.

Połączenie konstrukcji i sortowania. Jak ułożyć, żeby się nie zawaliło i utworzyło wzór? Jak umieścić w zwierzątka i dlaczego nie chcą się mieścić? Jak nazywają się te zwierzęta i jakie wydają dźwięki? Tyleż zadań, co zabawy.

Dopasowujemy, łączymy, konstruujemy - a potem jedziemy samochodem (to może być ta najlepsza część) i dostarczamy transport do sklepu. Mniejszy zestaw Lego Duplo oznacza mniejszy drenaż rodzicielskiej kieszeni, a wcale nie mniej zabawy.

Ile zabawy! Krojenie, układanie sałatek, powtarzanie nazw owoców, rozmowa o smakach... i oczywiście niezliczone propozycje autorskie dwulatka, na które dorosły nie wpadnie. Zabawka prosta, a jednocześnie rozwijająca.

Układanie piramidek to świetna, rozwojowa zabawa - trenuje koordynację, precyzję i cierpliwość, rozwija wyobraźnie. A jeśli do tego elementy piramidki opadając wirują i zachwycają kolorami, zabawa jest przednia.

Jak wybudować ogromną (nawet większą od siebie!), trójkolorową budowlę i rozwijać talenty konstrukcyjne - bez obaw, że w razie katastrofy budowlanej niefortunnemu konstruktorowi stanie się krzywda? Dobrym pomysłem mogą być klocki kartonowe.

A może już zacząć majsterkowanie? Ułożenie elementów w odpowiedniej kolejności to pierwsze wyzwanie, skręcenie ich - drugie, jeszcze większe. Ale ile daje radości! Zwierzątka do skręcania (do przykręcenia tułów i główka) pięknie pomagają rozwijać zdolności motoryczne i wyobraźnię.

Odtwarzanie według wzoru - niełatwe! Ale można to ćwiczyć już po ukończeniu drugiego roku życia. Sympatyczna sówka Zuzia pomoże także poznawać to trochę dalsze, ale dość łatwo dostępne otoczenie.

Łowimy? Łapanie kolorowych rybek na magnetyczne wędki nam wydaje się proste, ale dla dwulatka może stanowić spore wyzwanie z zakresu koordynacji i precyzji. A do tego wiele dzieci bardzo lubi tę zabawę.

Drewniana zabawka łącząca sorter (trzeba umieścić drewniane klocki we właściwych miejscach) i układankę - jak umieścić kolejne elementy, by powstała rakieta? Konstruowanie rakiety pozwala ćwiczyć zręczność i koncentrację, a także jest dobrym wstępem do zainteresowań kosmicznych.