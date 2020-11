11 atrakcyjnych promocji wspierających pracę zdalną

Mega Jedenastka – Mega Promocje

Mega Jedenastka to łącznie aż 11 wyjątkowych Promocji Dnia i Weekendowych. Już 13.11. około godziny 11:00 rozpocznie się pierwsza z trzech weekendowych promocji i będzie zajawiana do poniedziałku 16.11. To właśnie tego dnia około 11:00 zostanie ona zastąpiona przez pierwszą z Promocji Dnia.

Nowe Promocje Dnia będą pojawiać się od poniedziałku do czwartku około 11:00. W piątki o tej samej porze publikowane będą Promocje Weekendowe. Wyjątkowo ostatnia z Weekendowych Promocji potrwa od piątku 27.11. do końca miesiąca.

Jakie dokładnie narzędzia zostaną objęte promocją to na razie tajemnica ale warto systematycznie sprawdzać stronę Mega Jedenastki. Już teraz wiadomo jednak, że będą to jedne z popularniejszych narzędzi e-commerce, a wśród nich miedzy innymi: system CRM, kreator stron www, oprogramowanie do tworzenia i obsługi sklepów internetowych, narzędzie do monitoringu mediów, czy system do e-mail marketingu.

Ponadto pojawi się również promocja na szkolenia oferowane przez największą w Polsce platformę do zdalnej edukacji. Oferta zawiera wiele atrakcyjnych szkoleń online, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Wśród promocji nie zabraknie również okazji od TeleCube. Co znajdziemy w ofercie? Na pewno będzie szansa na zgarnięcie rabatu na usługę wirtualnej centrali czy widget callback RINGY, które z pewnością usprawnią pracę, również zdalną.

Wirtualna Centrala TeleCube w Biznesie

Kontakt telefoniczny mimo dostępności wielu narzędzi nadal jest jedną z najważniejszych form komunikacji w biznesie. Wirtualna Centrala Telefoniczna jest rozwiązaniem prostym w obsłudze a zarazem posiadającym wiele przydatnych funkcji. Usprawni ona komunikację telefoniczną zarówno z Klientami, jak również pomiędzy pracownikami. Dzięki Panelowi Klienta dostępnemu przez przeglądarkę, z dowolnego urządzenia w każdej chwili można sprawować pełną kontrolę nad realizowanymi połączeniami.

Wirtualna Centrala zawiera szereg funkcji, które korzystnie wpłyną na odbiór Twojej firmy przez Klientów. Nie sposób ich wszystkich wymienić ale razem tworzą one innowacyjne narzędzie, nie wymagające wysokich nakładów finansowych. Wykorzystując takie elementy centralki jak IVR czy kolejkowanie połączeń zrealizujesz więcej rzeczowych rozmów z Klientami, którzy nakierowani są na konkretne rezultaty kontaktu z Tobą.

Wirtualną Centralę TeleCube można nabyć w formie pakietów różniących się między sobą między innymi ilością dostępnych numerów (wewnętrznych, miejskich i komórkowych) czy posiadaniem dodatkowych funkcji. Standardowo każdy nowo zarejestrowany Użytkownik otrzymuje aż 14 dni na niezobowiązujące, bezpłatne testy narzędzia.

Przez cały listopad TeleCube oferuje firmom, które do tej pory nie skorzystały z usługi, 20% rabatu na wybrany pakiet. Warunkiem otrzymania zniżki jest wpisanie w formularzu podczas rejestracji na okres próbny wybranego pakietu usług TeleCube, konkretnego Kodu Promocyjnego, zamieszczonego na stronie Mega Jedenastki.

Zamawiaj połączenia przez stronę www

Posiadanie w widocznym miejscu na stronie numeru kontaktowego do firmy nie zawsze wystarczy. Aby zwiększyć ilość realizowanych rozmów oraz podnieść wolumen sprzedaży warto umieścić na stronie widget callback. Umożliwia on odwiedzającym stronę zamawianie rozmów z Tobą wpisując w odpowiednim polu swój numer telefonu oraz wybierając preferowany czas kontaktu.

Jednym z takich widgetów dostępnych na rynku jest callback RINGY od telefonii TeleCube. Warto śledzić stronę Mega Jedenastki bo również ta usługa pojawi się w promocyjnej cenie jako jedna z okazji.