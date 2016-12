100 zł za historię logowań do konta w mBanku

Poprosiliśmy zespół prasowy mBanku o skomentowanie zaistniałej sytuacji. Jak nas poinformował zastępca rzecznika prasowego Piotr Rutkowski: Bank pobiera opłaty za udostępnienie danych logowania do konta, ponieważ ich przygotowanie wymaga sporego nakładu pracy ze strony pracowników. Jednak w przypadkach, kiedy np. zachodzi uzasadnione podejrzenie nieautoryzowanego dostępu do konta klienta, bank na wniosek organów ścigania badających sprawę przygotowuje takie dokumenty bezpłatnie.

Na infolinii sprawdziłem liczniki (duży i mały, wszystko w normie), po czym napisałem maila o tytule "REKLAMACJA". Wiadomość zawierała opis sytuacji i prośbę o dostęp do historii logowania za ostatni miesiąc. Ponadto poprosiłem o wyjaśnienia (błąd systemu, omyłka innego użytkownika, nieautoryzowana próba). Otrzymałem odpowiedź, że logi to dyspozycja niestandardowa i kosztują 100,00 PLN. Poprosiłem o potwierdzenie tej informacji i ponownie poinformowałem, że chodzi również o możliwe nieautoryzowane logowanie i możliwy wyciek danych osobowych. MBank potwierdził kwotę, a z treści reszty wiadomości nie wynikało, aby wewnętrznie podjęto jakiekolwiek działania sprawdzające.

Moje konto zostało zablokowane po 3 nieudanych próbach logowania. Zdziwiło mnie to, gdyż ostatni raz logowałem się około 1,5-2 tygodnie wcześniej i wszystko było OK. Zaistniało podejrzenie, że logować się mogły osoby trzecie. Do logowania potrzebny jest NIK, a ten znam tylko ja i bank.

UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: