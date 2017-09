100 tys. zł ulgi dla przedsiębiorców na inwestycje jeszcze w tym roku

Do skorzystania z nowej ulgi uprawnionych będzie ponad 1,3 mln przedsiębiorców, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jak podkreśla Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, polska gospodarka zależy właśnie od małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą 2/3 polskiego PKB i zatrudniają 70% Polaków.

Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jadwiga Lesisz zwróciła uwagę na fakt, że nowo wprowadzone ulgi mogą zachęcić do inwestowania. Biorąc pod uwagę obowiązujące do tej pory przepisy, uwzględniające zasady amortyzacji, wpisanie w tej chwili w koszty jednorazowo do 100 tys. zł to duża korzyść - tłumaczyła podczas Forum. - Liczymy, że to będzie też zachęta dla przedsiębiorców do składania do PARP wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych - dodała.

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreśliła, że ta ulga dotyczy wszystkich przedsiębiorców, również tych, który wcześniej korzystali z innych form dofinansowania. - Myślę, że te rozwiązania zmierzają w najlepszą stronę. Jesteśmy gotowi, by te ulgi jeszcze pogłębiać. Na pewno do tych, którzy mówią, że dziś nie ma na rynku łatwych pieniędzy na wymianę parku maszyn, mówimy: tak - nie ma takich środków np. w programach europejskich, stąd ulgi podatkowe, bo to one mają tę lukę uzupełnić - dodała.