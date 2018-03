100 tys. zł na rozwój startupów z branży fintech i insurtech. Rusza program akceleracyjny #Warsaw booster 2018

Podczas trwającego pół roku programu startupy otrzymają wsparcie czołowych mentorów polskiej sceny startupowej oraz szansę pozyskania inwestora i finansowania na rozwój. Do #Warsaw booster'18 zaproszono 30 mentorów i przedstawicieli 12 partnerów biznesowych, pod okiem których uczestnicy odbędą 600 godzin mentoringu i doradztwa biznesowego.

W finałowym etapie programu jego uczestnicy zawalczą o nagrody o łącznej wartości 100 tys. zł.

Do programu mogą zgłaszać się startupy na początkowym etapie rozwoju, które mają jedynie pomysł na produkt lub usługę w branży fintech lub insurtech, jak i firmy prowadzące działalność do 3 lat, których produkty lub usługi są już dostępne na rynku, ale potrzebują partnerów do współpracy czy pozyskania finansowania na rozwój.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 30 kwietnia 2018: http://warsawbooster.ybp.org.pl/zglos-sie/.

Program #WARSAW booster’18 będzie realizowany do końca października 2018 r. Pierwszym etapem będą warsztaty Startup Camp, a następnym preakceleracja, prowadzona na Google Campus, StartBerry oraz w przestrzeni HubHub, podczas której uczestnicy wezmą udział w 4-tygodniowym programie warsztatów biznesowych z zakresu weryfikowania potencjału rynkowego produktu lub usługi, tworzenia wartości dla klientów i prezentacji inwestorskiej. O przejściu do drugiego etapu programu zadecyduje 5-minutowa prezentacja projektu biznesowego przed komisją konkursową Innovation Council, w której skład wchodzą reprezentanci zarządów partnerów programu oraz inwestorzy. Do udziału do drugiego etapu zakwalifikuje się 10 firm.

– Polskie firmy technologiczne z sektora finansowego coraz lepiej radzą sobie na rynku. Dlatego tak istotne jest, aby na swojej ścieżce rozwoju mogły wykorzystywać doświadczenia firm, które podpowiedzą, jakich błędów się wystrzegać i jak odnieść sukces. Z drugiej strony chcemy zapewnić zespołom startupowym, możliwość testowania pomysłów z partnerami korporacyjnymi, jak i możliwość późniejszego wdrożenia produktów – podsumowuje Adrian Migoń, Prezes Zarządu Fundacji Inkubator Technologiczny i Youth Business Poland, operatora programu.

Program zakończy gala finałowa #WARSAW booster’18 Demo Day, podczas której finaliści zaprezentują swoje startupy przed komisją konkursową i zawalczą o nagrody pieniężne.

Organizatorem programu finansowanego przez m.st. Warszawa jest Youth Business Poland. Wśród partnerów znajdują się przedstawiciele takich firm jak: J.P.Morgan, Nationale Nederlanden, Citi Handlowy, BGŻ BNP Paribas, Google Developers, Microsoft, Hogan Lovells, EFL, DATA Ventures, Experior Venture Fund, Microfinance Center, Vivus.pl. Patronat nad programem objęło także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.