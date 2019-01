100 mln dolarów inwestycji w e-sport

W miarę wzrostu popularności e-sportu i jego ciągłego rozwoju do rangi przemysłu o wartości miliarda dolarów, Intel oraz ESL będą kontynuować współpracę w celu dostarczenia emocji graczom i fanom na całym świecie.

Oprócz rozpoczęcia 14 sezonu Intel Extreme Masters, najdłużej funkcjonującego turnieju e-sportowego na świecie, w 2019 roku partnerstwo obejmie również wsparcie dla ESL One powered by Intel® i CS:GO Pro League, oraz Intel® Grand Slam. Inwestycja wprowadzi również e-sport do nowych regionów świata, m.in. inaugurując obecność wydarzeń e-sportowych na nowych rynkach regionu APAC.

Jako partner technologiczny ESL, Intel dostarczy rozwiązania mające zagwarantować technologiczną jakość wszystkich turniejów i wydarzeń. Do nich należą m.in. procesory do gier. W ramach rozszerzonej umowy, będą również testowane nowe technologie, takie jak 5G.

Źródło: ESL