10 sposobów na wypadające włosy

Jaki jest sposób na wypadające włosy? Istnieją rożne metody, dzięki którym można powstrzymać wypadanie włosów i spowodować, że będą one znów lśniące i zdrowe. Zanim jednak zajmiemy się ratowaniem wypadających włosów, warto zastanowić się, z jakiego powodu są one w tak złej kondycji.

Powody wypadania włosów

Jednym z powodów wypadania włosów jest anemia, czyli niedokrwistość. Zdarza się, że wypadanie włosów jest jednym z pierwszych objawów niedokrwistości wynikającej z niedoboru żelaza. Często włosy zaczynają nam wypadać zanim pojawią się inne objawy anemii, czyli bladość skóry, łamliwość paznokci, zmęczenie i brak koncentracji.

Ponadto wypadanie włosów może mieć też związek z chorobami tarczycy. W przypadku niedoczynności tarczycy włosy są bardzo osłabione – czasami wypadają w naprawdę dużej ilości.

Kolejnym powodem, dla którego włosy mogą wypadać są rożnego rodzaju niedobory żywieniowe, które wynikają z nieprawidłowej diety i braku właściwej ilości dostarczanych do organizmu witamin i minerałów.

Przyczyną nadmiernego wypadania włosów może być również ich niewłaściwa pielęgnacja. Jeśli za mocno czeszemy włosy i je szarpiemy, może to znacząco osłabiać cebulki włosowe i doprowadzać do nadmiernego wypadania włosów. Również zbyt rzadkie mycie włosów oraz ciągłe używanie prostownicy, wałków i mocnych środków do utrwalania fryzur może doprowadzić do tego, że włosy zaczną wypadać w nadmiernej ilości.

Sposoby na nadmierne wypadanie włosów

Właściwa pielęgnacja, do której używamy wyłącznie odpowiednio dobranych środków. Każdy z nas powinien używać kosmetyków dostosowanych do swojego rodzaju włosów. Jeśli zatem mamy włosy z tendencją do przetłuszczania się, nie wolno nam używać kosmetyków stworzonych z myślą o włosach suchych i odwrotnie. Poza tym trzeba pamiętać o częstym myciu – tłuste włosy będą osłabiać cebulki, co z kolei doprowadzi do nadmiernego wypadania. Czesać włosy należy delikatnie, nie szarpiąc ich i nie ciągnąc – to również mogłoby osłabiać cebulki włosowe.



Prawidłowa dieta, która jest niesłychanie istotna dla utrzymania włosów w dobrej kondycji. Jeśli będziemy dostarczać naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych we właściwych proporcjach, będziemy mieć pewność, że w naszej diecie obecne są witaminy i minerały w ilościach niezbędnych do zapewnienia naszym włosom dobrej formy.



Właściwa fryzura, która nie obciąża włosów. Aby nasze włosy były cały czas w dobrej formie i cieszyły się zdrowiem, musimy pamiętać o nieobciążaniu ich zbyt wyszukanymi fryzurami. Nie upinajmy włosów zbyt ciasno, nie spinajmy ich mocno gumkami oraz ograniczmy liczbę wsuwek. Dzięki temu włosy pozostaną w znakomitej kondycji. Wyszukane fryzury zostawmy na różnego rodzaju duże imprezy i wyjścia.



Mycie włosów ciepłą, a nie gorącą wodą. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że mycie włosów bardzo gorącą wodą w znaczący sposób pogarsza ich stan i przyczynia się do nadmiernego ich wypadania. Dlatego też zawsze należy myć włosy w ciepłej bądź letniej wodzie, a będą one zdrowe i lśniące.



Mniej stresujący tryb życia. Jeśli ciągle się denerwujemy i stresujemy, włosy również to odczuwają i zaczynają wypadać w nadmiernej ilości. Dlatego – dla zdrowia i piękna włosów – próbujmy się mniej denerwować.



Niezmienianie włosom przyzwyczajeń kosmetycznych. Nasze włosy szybko przyzwyczajają się do kosmetyków, których używamy do ich pielęgnacji. Aby więc włosy były w dobrej formie, unikajmy częstych zmian szamponów, odżywek i maseczek. Jeśli będziemy wierni jednemu rodzajowi kosmetyków, który sprawdza się w codziennej pielęgnacji, nasze włosy będą z pewnością odwdzięczą się nam zdrowym wyglądem.



Domowe maseczki na włosy. Czasami, aby wspomóc kondycję naszych włosów, zamiast sięgać po kosmetyki z drogerii, warto przygotować maseczkę samodzielnie w domu. Znakomicie sprawdza się maseczka z dwóch żółtek jajek i dwóch łyżek oleju rycynowego. Mieszankę należy nałożyć na włosy i pozostawić na nich na pół godziny, po czym dokładnie spłukać. Taki zabieg powtarzany regularnie spowoduje, że włosy na pewno przestaną wypadać i będą w znakomitej kondycji.



Domowe płukanki do włosów. Warto przygotować napar z ziół – pokrzywy lub skrzypu. Po ostygnięciu naparu należy wykorzystać go do wypłukania nim włosów po ich umyciu. Ziołowe napary przeciwdziałają wypadaniu i sprawiają, że włosy są zdrowe i lśniące.



Tabletki przeciw wypadaniu włosów i witaminy na porost włosów. Zawsze warto wspomóc się preparatami dostępnymi w aptece. W ich składzie znajdują się między innymi wyciąg ze skrzypu polnego, aminokwasy, kwas hialuronowy, hydrolizaty białek kolagenu, jak również wszystkie niezbędne dla prawidłowej formy włosów witaminy i minerały. Regularne zażywanie takich preparatów zdecydowanie poprawi kondycję włosów.

Duży wybór produktów przydatnych w walce z wypadaniem włosów znajdziesz w aptekach stacjonarnych i internetowych, np. tu: https://www.doz.pl/apteka/k326-Wypadanie_wlosow



Regularna kontrola swojego stanu zdrowia. Dzięki systematycznej kontroli swojej morfologii oraz poziomu hormonów tarczycy będziemy mieć gwarancję, że wypadanie włosów nie jest związane z żadną z chorób toczących się w naszym organizmie.

Fot. fotolia.com