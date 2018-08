10 powodów, dla których powinieneś skorzystać z chmury

Przeciętny internauta często używa rozwiązań w chmurze, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, np. prowadząc korespondencję poprzez Gmail lub oglądając filmy na YouTube. Jednak zarówno indywidualni użytkownicy, jak i przedsiębiorstwa coraz chętniej świadomie decydują się na wybór pracy z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze ze względu na liczne zalety tej technologii.

Zapraszam do przyjrzenia się, w jaki sposób rozwiązania oferowane przez chmurę wpłyną na poprawę jakości funkcjonowania firmy oraz działań jej pracowników.

1. Wygoda korzystania

Decydując się na pracę w modelu chmury, nie musimy się dłużej martwić o zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego, koszty eksploatacyjne, modernizację, rozbudowę, i bezawaryjność. Niepotrzebne nam specjalistyczne oprogramowanie, nie musimy planować jego aktualizacji ani poświęcać czasu na konfigurację. Nie martwimy się, co zrobić, kiedy jeden z naszych dwóch administratorów złapał grypę, a drugi akurat nurkuje w Australii podczas zasłużonego urlopu. To wszystko będzie teraz problemem firmy obsługującej chmurę, a my ze spokojną głową możemy skoncentrować się na swojej własnej działalności.

2. Redukcja kosztów

Dzięki chmurze unikamy wydatków na utrzymanie serwerowni oraz zatrudnienie serwisantów. Nie interesują nas opłaty za oprogramowania oraz jego instalację i aktualizowanie. Płacimy jedynie za usługę operatora chmury, który gwarantuje dostęp do nowoczesnego, sprawnego sprzętu i bieżących wersji potrzebnych nam aplikacji. W efekcie, wdrożenie modelu działalności w chmurze łączy się z zauważalną redukcją kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia pozostaje również gwarancja przewidywalności kosztowej – użytkownika nie zaskoczą niespodziewane wydatki.

3. Dostęp do zaawansowanej technologii bez konieczności zdobywania wiedzy na jej temat

Zakup najnowocześniejszego oprogramowania łączy się nie tylko z kosztami, ale również z koniecznością poświęcenia czasu na poznanie jego możliwości i naukę obsługi. Chmura zwalnia użytkownika również z tego obowiązku. Jej dostawca koncentruje się na tym, aby korzystanie było w jak największym stopniu ułatwione. Fragment oprogramowania dostępny dla użytkownika, tzw. frontend, jest prosty i przejrzysty w przeciwieństwie do obsługi backendu, wymagającej specjalistycznej wiedzy. Biegłość administratorów chmury w tej dziedzinie jest jednym z najistotniejszych atutów usługi.

4. Możliwość szybszego wystartowania biznesu

Powyższe punkty implikują kolejną korzyść istotną zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw – rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest możliwe w znacznie krótszym okresie i z pominięciem kosztownych inwestycji. Świeżo upieczony przedsiębiorca nie musi tracić czasu na powołanie do życia własnej serwerowni i wszelkie zabiegi z tym związane. Potrzebuje jedynie znaleźć odpowiadającego mu dostawcę chmury i wybrać odpowiednie usługi za pomocą panelu administracyjnego, gdzie dostawca za pomocą prostego menu pozwala na konfigurowanie nieraz bardzo złożonych systemów.

5. Optymalizacja kosztów

Chmura zapewnia więcej niż tylko zmniejszenie wydatków. Użytkownik płaci jedynie za to, z czego rzeczywiście korzysta. Jeśli z jakichś powodów zredukowaliśmy nasze zasoby, po prostu z dnia na dzień zaczynamy używać również mniejszej powierzchni serwerowej, wraz z proporcjonalnie mniejszą opłatą.

Chroni to także przed niepotrzebnymi inwestycjami w sprzęt, którego rozbudowane możliwości mogą na skutek nieprecyzyjnej kalkulacji okazać się finalnie nie do końca potrzebne. Przede wszystkim chmura okazuje się przydatna w przypadku przedsiębiorstw, których intensywność działania zależna jest od sezonu, np. sprzedawców potrzebujących zwielokrotnionej wydajności serwerów w okresie przedświątecznym. Usługa chmury dostarczana przez światowego giganta e-commerce Amazon miała swój początek właśnie w fakcie, że korporacja dysponowała potężną mocą obliczeniową wykorzystywaną w pełni jedynie kilka razy do roku – wobec czego postanowiła wynajmować przez pozostały czas nieużywane serwery.

W chmurze optymalizowane przez skalę są także zasoby ludzkie. Małe przedsiębiorstwo nie wymaga zatrudnienia administratora przez cały czas, ponieważ musi on działać w momencie nagłych problemów lub bieżących zadań. Tymczasem w firmie obsługującej chmurę nieustannie pojawiają się nowe zlecenia, zatem administratorzy pracują bez niepotrzebnych przestojów oraz mogą natychmiast reagować w przypadku takiej konieczności.

6. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Wspomniana powyżej optymalizacja łączy się z elastycznym dopasowaniem do użytkownika. Chmura jest systemem, którego dobrodziejstwami może się cieszyć każdy, począwszy od osoby prywatnej, poprzez kilkuosobowe przedsiębiorstwa aż po ogromne korporacje.

Dla indywidualnych użytkowników korzystanie z chmury sprowadza się zazwyczaj do użytkowania wspomnianej już powyżej poczty elektronicznej czy też serwisów z grami lub z filmami. Firmy zaś potrzebują profesjonalnych systemów, udostępnianych przez wyspecjalizowanych dostawców. W każdym przypadku użytkownik korzysta jedynie z takiej przestrzeni oraz rozwiązań, które aktualnie są mu potrzebne. Chmura zapewnia nie tylko precyzyjną odpowiedź na wymagania użytkownika, lecz także natychmiastowe dopasowanie do zmiany tych wymagań.

7. Dostępność zasobów z różnych lokalizacji

Chmura obliczeniowa umożliwia nam wgląd do naszych danych z dowolnego miejsca na świecie. Warunkiem jest sprzęt zapewniający łączność z Internetem, przy czym przez sprzęt rozumiemy nie tylko komputery stacjonarne, ale i urządzenia mobilne – laptopy i smartfony.

Stała dostępność globalnej sieci nie tylko w domu i w biurze, ale także poza nimi już od kilku lat wpisuje się w naszą rzeczywistość – w roku 2016, określanym w środowisku marketingu internetowego jako “rok mobile”, natężenie ruchu generowanego z urządzeń mobilnych przekroczyło 50 proc. całości ruchu w sieci. Model chmury obliczeniowej idealnie wpisuje się w ten trend, ponieważ to właśnie dzięki niemu użytkownik może korzystać ze swoich danych i potrzebnych programów w dowolnym miejscu, gdzie tylko będzie mieć taką potrzebę.

Warto zauważyć, że zmieniające się położenie dotyczy nie tylko użytkownika, ale i samych danych przechowywanych w chmurze. Standardem jest przechowywanie zasobów w kilku serwerowniach znajdujących się nieraz w różnych miejscach świata. Użytkownik łączący się ze swoimi danymi uzyskuje dostęp do informacji zlokalizowanych w najbliższym mu fizycznie centrum, co w niektórych przypadkach gwarantuje wyższą jakość usługi. Przykładem może być serwis Netflix, który zapewnia łączność z zasobami przechowywanymi w serwerowni w najbliższej okolicy odbiorcy; dzięki temu filmy są pobierane szybciej i cechują się lepszymi parametrami.

8. Możliwość jednoczesnej pracy wielu osób nad jednym projektem

Jednoczesny dostęp do projektu jest możliwy bez używania chmury, do osiągnięcia tego celu wystarcza mniej złożona technologia wykorzystująca model klient-serwer. Jednak i w tym przypadku skorzystanie z narzędzi cloud computingu, łączące się z innymi korzyściami, okaże się po prostu wygodniejsze.

Dostawcy chmury oferują specjalistyczne systemy umożliwiające symultaniczne działanie, przeznaczone do obsługi biura, obsługi sprzedaży czy też ułatwiające zespołową pracę programistom, jak np. produkty firmy Atlassian.

9. Bezpieczeństwo

Eksperci podkreślają, że scedowanie zadań związanych z przechowywaniem danych na profesjonalnego operatora chmury w znacznym stopniu podnosi poziom ich bezpieczeństwa.

Przede wszystkim, ustrzeżemy się w ten sposób przed utratą danych spowodowaną fizycznym uszkodzeniem dysku twardego firmowych komputerów. Serwerownie, w których przechowywane są zasoby w chmurze, to specjalnie zaprojektowane pomieszczenia, spełniające wiele wymogów, zabezpieczone przed pożarem, powodzią i innymi czynnikami środowiskowymi mogącymi uszkodzić sprzęt.

Gwarancją ochrony informacji jest ponadto przechowywanie kopii bezpieczeństwa w kilku serwerowniach rozsianych często po całym świecie, przy czym kopie są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu danym nie zagraża uderzenie meteorytu ani wybuch wulkanu; nawet jeśli jedna serwerownia zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, nasze zasoby spokojnie czekają w innym miejscu. Co więcej, zyskujemy do nich płynnie natychmiastowy dostęp.

Druga istotna korzyść to fakt, że ryzyko kradzieży lub dostępu dla niepowołanych osób zostaje ograniczone niemal do zera. Jest to gwarantowane dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych, wielopoziomowych systemów antywłamaniowych, kontroli dostępu i monitoringu.

Zapewnienie danym bezpieczeństwa jest priorytetem operatorów chmury. Dostawcy usługi nie mogą ryzykować utraty zaufania, ponieważ to właśnie zaufanie użytkownika warunkuje ich istnienie. Rzetelne firmy posiadają certyfikaty potwierdzające stosowanie norm, które gwarantują zachowanie poufności informacji.

10. Obecność profesjonalnych dostawców usługi

Opisane zalety wynikające ze stosowania chmury nie zdałyby się nam na wiele, gdybyśmy nie mieli możliwości współpracy z podmiotami legitymujących się wspomnianymi wyżej certyfikatami i gwarantującymi nam wszystkie te korzyści. Działający na polskim rynku wyspecjalizowani operatorzy oferują wiele funkcjonalności ułatwiających użytkownikowi pracę jak np. możliwość zdefiniowania indywidualnych uprawnień i poziomów dostępu dla osób korzystających z zasobów. Standardem u profesjonalnych firm jest bezpłatny okres testowy, a także pomoc pracowników obsługi klienta dostępna przez całą dobę siedem dni w tygodniu oraz wiele innych udogodnień.

Rynek profesjonalistów zapewnia użytkownikowi swobodę w wyborze tego, co jest mu potrzebne. Nie jesteśmy skazani na długie lata korzystania z własnych serwerów i oprogramowania, w które włożyliśmy sporo pieniędzy. Od operatora chmury bierzemy tylko to, z czego w danej chwili rzeczywiście chcemy korzystać. A jeśli dana chmura przestaje nam z jakichś względów odpowiadać, po prostu kierujemy się do innego specjalisty obecnego na rynku – bez kosztów, bez wysiłku. I tutaj wracamy do punktu, od którego zaczęliśmy – wygody użytkowania.

Chmurze warto po prostu zaufać. Dlatego skorzystaj z programu Freetier w Oktawave i przetestuj ją za darmo.